Místo oslav na Hradě bude párty ve výtahu? Nepozvaní politici si utahují z Ovčáčka a Zemana

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dnes řekl, že pozvánku nedostal jen minimální počet lidí. Podle něj jsou to poslanci, hejtmani či rektoři, kteří mají vůči Zemanovi kritický postoj, nebo při volbách hlavy státu podpořili jeho protikandidáta Jiřího Drahoše.

„Nebudu uvádět jmenný seznam těch, kteří nebyli pozváni. Chci zdůraznit, že jich je opravdu minimální počet, možná by se vešli do většího výtahu. Z naší strany jde o určité vyjádření laskavosti," vysvětloval Ovčáček.

„‪Je jich minimum, možná by se vešli do většího výtahu. Z naší strany jde o vyjádření laskavosti. Nechceme jim způsobovat dilema při vědomí, že už takřka šest let úkorně prožívají fakt, že občané ČR ve svobodných volbách zvolili Miloše Zemana prezidentem,“ rýpnul si Ovčáček na sociálních sítích.

Pozvánku nedostali například předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek či předseda Starostů Petr Gazdík. „Pro upřesnění: pozvánku na Hrad k 28. říjnu jsem nedostal. Vzhledem k politice prezidenta a jeho okolí je to pro mě vlastně čest. Noblesu, nadhled a státnickou moudrost už odtud nečekám,“ uvedl Gazdík.

Na Hrad už mnoho let nechodím. Ani na pozvani současného prezidenta , ani na pozváni minulého. Ani letos necítím potřebu ani povinnost tam jit. A nepujdu tam. Budu století Československa slavit po svém. pic.twitter.com/8ShWfx2nvr — Jaromír Štětina (@StetinaEP) 23. října 2018

Vítán není ani poslanec TOP 09 Dominik Feri či nový senátor a rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. A pozvánku nedostal ani nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

„Jestliže se letos rozdávaly pozvánky na ceremoniál na Hradě podle míry kritiky vůči Zemanovi, jsem rád, že patřím mezi ty, 'kteří by se vešli do většího výtahu'. Zatím to vypadá, že by se mohla sejít docela fajn 'výtahová' parta!“ pochvaloval si na twitteru europoslanec Pavel Telička.

Významní lidé řeší kdo byl a nebyl pozván prezidentem na Hrad 28.10. Já taky nebyl pozván, ale neřeším to. Nejsem významná osoba. — Rostislav Vyzula (@RostislavVyzula) 23. října 2018

To senátor Václav Láska sice pozvání dostal, přesto jít nehodlá. „Když dostanete pozvánku na Hrad, ale vy už jste se rozhodli jít na mejdan do výtahu,“ rýpnul si na sociálních sítích.

Selekci při rozesílání podmínek doprovázely už některé akce v minulosti. Podobná situace byla už při březnové inauguraci prezidenta či na předchozích oslavách vzniku republiky.