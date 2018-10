Morituri te salutant. Poslanec Zaorálek vyrazil do Afghánistánu správnou cestou

Překvapivý výrok vysoce postaveného sociálního demokrata má racionální jádro. Je svým způsobem navíc výrokem odvážným, neboť smrt poslední trojice českých vojáků provázala vedle piety za mrtvé také značná míra rádoby vlastenectví. Když se Václav Klaus ml., poslanec za ODS, v polovině srpna zeptal: „Za co umírají v Afghánistánu čeští vojáci?“ - strhla se proti němu doslova mediální bouře připomínající lynč. „Bojovat a umírat v cizích zemích čeští vojáci se souhlasem vlády a parlamentu mohou. Mělo by to mít ale nějaký jasný důvod a cíl. Já ho, promiňte, v Afghánistánu nevidím,“ napsal tehdy Klaus mladší.

Proti účasti českých vojáků vystupuje dlouhodobě pouze KSČM a Okamurova SPD. Jednotlivé hlasy, ať už Klause mladšího nebo nyní Lubomíra Zaorálka, přicházejí ve chvíli, kdy se zvyšuje počet mrtvých. Všechny strany politického spektra – od ČSSD přes ANO až po ODS – ústy svých mluvčích a předsedů „drží basu“. Riziko, že se poslanec Zaorálek ocitne vedle notorických kverulantů z extrémních pólů politické mapy, dodává na jeho slovech nečekanou příchuť. Snaží se Zaorálek na sebe jen efektně upozornit? Nebo to myslí vážně?

Silné výroky na adresu vojenských misí známe od KSČM. I ten poslední: „Tato mise je spíš válečná než humanitární. Myslíme, že když premiér Andrej Babiš (ANO) hledá způsob, jak se vyhnout těmto ztrátám, že tím řešením je odejít z Afghánistánu,“ řekl Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM. Okamurova SPD se opět ozvala: „Je to věc, kde bychom chtěli znovu otevřít debatu o misích v Afghánistánu,“ řekl Radim Fiala, šéf poslanců hnutí.

Nemohu si pomoct, ale řeči od Petra Fialy, předsedy ODS, stejně jako slova Jana Bartoška, místopředsedy KDU-ČSL, mi prostě znějí falešně a dutě. „Z boje se neutíká!“ oznámil Petr Fiala.Jan Bartošek vojákům vzkázal, že jim země děkuje za službu: „Jsme na ně hrdí a stojíme při nich," ohlásil. Člověk si může představit, jak bude uprostřed týdne sněmovní diskuse probíhat. Sněmovna již rychle hlásí, že za mrtvého Tomáše Procházku bude držet minutu ticha. Šéfová výboru pro obranu Jana Černochová (ODS) by si rovněž přála, aby do Sněmovny dorazili jak ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), tak generálporučík Aleš Opata, náčelník generálního štábu

To, co jedni říkají nahlas, druzí často říkají šeptem. A vojáci, kteří v Afghánistánu umírají, další a další, občas ze zoufalství honí čerty s ďábly. Bavil jsme se před časem s jedním z těch, kteří se vrátili – nikdy by vám to, co v Afghánistánu zažil, na kameru, ani do diktafonu nezopakoval. Ti lidé se vracejí ze země, kde mají „hájit mandát“ a „zastupovat demokratické hodnoty“ s diagnózami, z nichž „zlé sny“ se rychle proměňují v „paranoiu a bipolární poruchy“.

K dokreslení nálady, která – jak se obvykle říká v mužstvu – mezi „těmi kluky“, protože to opravdu kluci většinově jsou, panuje, dávám píseň, která je tam skutečnou hymnou, jež má srdceryvný význam, totiž Severní vítr. „Severní vítr je krutý… / počítej lásko má s tím / k nohám ti dám zlaté pruty / nebo se vůbec nevrátím.“ Autoři Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř by se divili.

Berme proto slova Lubomíra Zaorálka vážně. Mezi těmi, kteří připomínají v parlamentu spíše tlučhuby, tento sociální demokrat starého střihu, pokud si dobře pamatuji, nikdy nepatřil. A když jsme u těch písní, napadá mne ještě jedna od Karla Kryla, která se hraje už dlouho mezi vojáky, a to nejen v Afghánistánu. Určitě ji znáte také: Morituri te salutant. Ano, ti kluci v uniformách jdou na smrt, vybrali si to, možná sami, ale my tam za ně nebudeme. Měli by se vrátit domů. To není žádné srabáctví, ale odvaha říct pravdu. Ta mise v Afghánistánu už přece dávno skončil