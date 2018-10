Zeman se mstí i na 100. výročí republiky? Oponenti pozvánky nedostali. Velký přehled

Před více než rokem se Pavel Zeman odmítl dostavit na schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Nejvyšší státní zastupitelství totiž tehdy dohlíželo na vyšetřování kauzy v Lesní správě Lány spadající pod prezidentskou kancelář. Podle loňského zjištění serveru Seznam Zprávy nechtěl Pavel Zeman ohrozit integritu vyšetřování.

"Od té doby, kdy pan nejvyšší státní zástupce odmítl schůzku s panem prezidentem za situace, kdy bylo Nejvyšší státní zastupitelství činné v kauze Lesní správy Lány, pan nejvyšší státní zástupce žádné pozvání na Hrad nedostal a s žádným už ani nepočítá," řekl mluvčí nejvyššího žalobce Petr Malý.

Rektoři se ani letos nezúčastní oslav státního svátku

Výjimkou je rektor Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) Vojtěch Petráček, který se na Hrad chystá.

Zástupci vysokých škol měli v posledních letech se Zemanem napjaté vztahy. Slavnostního ceremoniálu 28. října se přestali účastnit v roce 2014, protože se jim nelíbilo, že prezident odmítl podepsat jmenování tří navržených profesorů a že kvůli osobním sporům nepozval na předávání vyznamenání na Pražský hrad rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka a bývalého šéfa Jihočeské univerzity Libora Grubhoffera. Letos v březnu většina z nich nebyla ani na inauguraci znovuzvoleného prezidenta, ačkoli s výjimkou Beka pozvání na slavnostní akt rektoři dostali.

Rektor Bek ani letos zatím pozvání na Hrad neobdržel, uvedla dnes mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová. Z brněnských vysokých škol nepřijmou pozvání ani Petr Oslzlý z Janáčkovy akademie múzických umění, ani Danuše Nerudová z Mendelovy univerzity.

Z pražských vysokých škol pozvánku obdrželi například rektor Akademie výtvarných umění v Praze Tomáš Vaněk a rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze Hana Machková. Podle mluvčí školy Martiny Mlynářové se rektorka ceremoniálu nezúčastní z osobních důvodů. Svou účast na Hradě omluvil i Vaněk, doplnila mluvčí AVU Blanka Čermáková.

Rektor České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) Petr Sklenička, který již v pondělí prostřednictvím mluvčí školy potvrdil, že pozvání dostal, se na Hrad také nechystá. "Pan rektor na nedělní ceremoniál na Hradě nedorazí," uvedla dnes mluvčí ČZU Jana Kašparová. Stejně tak rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) Karel Melzoch. Už v pondělí se vyjádřil, že na Hrad v neděli nepřijde, i kdyby pozvání dostal. Podle mluvčího VŠCHT Michala Janovského má v plánu důstojnější program. Dopoledne se zúčastní kladení věnců na Vítkově, potom univerzitní akce u sochy Tomáše Garrigua Masaryka a vojenské přehlídky v Dejvicích a večer půjde do Obecního domu na Koncert pro republiku.

Předseda České konference rektorů a rektor Univerzity Karlovy (UK) Tomáš Zima pozvání dostal. Zda dorazí, je ale zatím nejasné. "Pan rektor pozvánku obdržel a o své účasti se rozhodne pravděpodobně ve středu," řekl mluvčí UK Václav Hájek.

Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek pozvánku dostal, ale akce se nezúčastní. Z pracovních důvodů bude tou dobou pobývat v USA. V zahraničí jsou i rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula a rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča. Ten doplnil, že by do Prahy stejně nejel, přednost by dal akcím v regionu.

Také šéf ústecké Univerzity J. E. Purkyně Martin Balej pozvánku na Pražský hrad na předávání státních vyznamenání obdržel. "K oslavám stého výročí oslav vzniku samostatného československého státu mám velký respekt. Oslav na Pražském hradě se však zúčastnit nemohu," řekl Balej. Na Hrad se nechystá ani olomoucký rektor Jaroslav Miller.

Oslavy bez některých hejtmanů

Pozvánku zatím nedostal liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). "Dostal jsem ale pozvání ministra obrany na Vítkov a na přehlídku a tam samozřejmě půjdu, to si člověk musí užít takové věci, které jsou jen čas od času," řekl Půta. I kdyby pozvánka na Hrad na poslední chvíli přeci jen dorazila, má už jiný program. "Letos je těch akcí opravdu hodně, já budu na závěrečném koncertu Mezinárodního festivalu Lípa Musica v Novém Boru, který je k stému výročí republiky," řekl Půta.

Pozván nebyl ani zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). "Jsem přesvědčen, že zřejmě nepojedu, zúčastním se přehlídky, na kterou jsem byl pozván," uvedl Čunek. Také zlínský primátor Miroslav Adámek (STAN) na oslavy nepojede. "Budu slavit ve Zlíně, otevíráme Památník Tomáše Bati," řekl.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) pozvánku nedostal a ani ji nečeká. V Praze se zúčastní vojenské přehlídky na Evropské třídě a navštíví koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu na Staroměstském náměstí. Loni na Hrad pozván byl, před prezidentskou volbou ale podpořil Jiřího Drahoše. Zemanova konkurenta ve druhém kole podporoval i primátor Brna Petr Vokřál (ANO), který rovněž pozvaný není. Na Hrad nejede ani primátor Plzně Martin Zrzavecký (ČSSD). "Pan prezident mě nepozval," řekl ČTK. Důvodem je podle něj zřejmě to, že ho kritizoval za některé kroky.

Pozvánku na Hrad dostala středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). "Účast jsem potvrdila," řekla. Jihlavský primátor Rudolf Chloupek (ČSSD) řekl, že dostal pozvánku dnes. Na Hrad nepojede, protože je nemocný a lékařem povolené vycházky mu cestu neumožní.

Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) i moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) pozvánku dostali. Oba se ale omluvili. Důvodem jsou akce v Moravskoslezském kraji. Ostrava například chystá dvoudenní víkendový výroční program. Rovněž primátor Karlových Varů Petr Kulhánek (KOA) se omluvil. "Účastním se slavnostního koncertu Karlovarského symfonického orchestru, který přednese k této příležitosti Mou vlast," řekl ČTK.

Oslav na Hradě se nezúčastní hradecký hejtman Jiří Štěpán (ČSSD), ani hradecký primátor Zdeněk Fink (Hradecký demokratický klub). Štěpán pozvánku nedostal.

Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO) pozvání na Hrad dostal a zúčastní se. Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) pozvánku rovněž obdržela a 28. října na slavnostní večer dorazí.