Je třeba ratifikovat Istanbulskou úmluvu, žádá Rada vlády. Hrozí zákaz pomlázky?

— Autor: ČTK

Podle rady vlády pro rovnost žen a mužů je potřeba, aby Česko co nejdřív ratifikovalo takzvanou Istanbulskou úmluvu proti násilí na ženách a proti domácímu násilí. Přispělo by to ke zlepšení prevence i pomoci obětem. Vyplývá to z usnesení, které rada schválila v pondělí. ČTK o tom informovala vládní sekce lidských práv. Jednání rady řídil premiér Andrej Babiš (ANO) jako její předseda.