Poslanci kývli na daňový balíček a zdanění zahřívaného tabáku

Předloha má v elektronické podobě včetně důvodové zprávy a příloh celkem 850 stran. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) poslancům řekla, že zařazením změn v zákonech do jednoho právního předpisu se pro daňové subjekty zvyšuje přehlednost, protože změny nejsou v samostatných zákonech, ale v jednom právním předpisu.

Zpravodaj k předloze Jiří Dolejš (KSČM) poznamenal, že není jisté, zda se podaří balíček schválit do konce roku. Podle Marka Bendy (ODS) je to naprosto nemyslitelné. Podle Dolejše budou muset poslanci ve druhém čtení upravit účinnost jednotlivých částí předlohy. Vláda ji poslancům předložila v červnu.

Poslanci na návrh Jana Volného (ANO) zkrátili lhůtu pro projednání v rozpočtovém výboru na 30 dnů místo obvyklých 60 dnů. Benda však poukazoval na to, že nejbližší schůze Sněmovny začne až na začátku prosince. Tehdy bude moci přijít na řadu druhé čtení, po něm třetí čtení a poté se bude předlohou zabývat ještě Senát, který ji také může Sněmovně vrátit. Volný odpověděl, že si tyto počty udělal také. Zastává však názor, že čím dřív bude balíček schválený, tím lépe pro daňové poplatníky.

Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků by podle návrhu měla být aplikována na váhu, se sazbou daně ve stejné výši jako je u tabáku ke kouření. Zdanění zahřívaných tabákových výrobků by se mělo týkat například výrobků iQOS od společnosti Philip Morris, ve kterých se na rozdíl od cigaret tabák jen zahřívá. Podle dřívějšího vyjádření firmy je vládní návrh v souladu s celoevropským trendem.

V případě novely zákona o daních z příjmu MF navrhuje zavést požadavky EU ohledně pravidel proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem. Dále obsahuje úpravu spočívající v rozšíření oznamovací povinnosti o odvedené sražené daně z příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí, a to i na osvobozené příjmy a příjmy, které podle mezinárodní smlouvy nepodléhají zdanění v České republice.

V oblasti DPH materiál navrhuje kvůli neslučitelnosti s právem EU zrušit loni zavedené opatření, podle kterého veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas mohou uplatňovat nárok na odpočet DPH za pořízené zboží nebo služby ve stejném rozsahu, jako ho mohou uplatňovat komerční rozhlasové a televizní stanice. Změnou by Český rozhlas podle svého dřívějšího vyjádření mohl přijít až o 120 milionů korun ročně. Roční výdaje rozhlasu jsou zhruba 2,25 miliardy korun.

Novela zákona o dani z hazardních her, kterou materiál rovněž obsahuje, se snaží zjednodušit a zefektivnit správu daně. Například prostřednictvím změny způsobu, jakým se v základu daně zohledňují vrácené vklady tak, aby bylo méně často nutné podávat dodatečná daňová přiznání. Nově by podle materiálu měl tuto daň spravovat Specializovaný finanční úřad, což obsahuje návrh novely zákona o Finanční správě ČR.

Změny v zákoně o daních z příjmů by měly do veřejných rozpočtů přinést celkem asi 200 milionů korun navíc, změny v zákoně o dani z přidané hodnoty by neměly mít podle vlády výrazný fiskální dopad. V případě zákona o spotřebních daních se střednědobý dopad do inkasa podle vlády vyčíslit nedá.

Z daňového balíčku zřejmě zmizí sporné ustanovení o DPH

Z vládního daňového balíčku by mohla zmizet ta část, která mění některá ustanovení v zákoně o dani z přidané hodnoty a může v konečném důsledku zatížit veřejné rozpočty vyššími výdaji. Jde o novou definici pojmu dotace k ceně. Jak již dříve upozornila Asociace krajů ČR, navrhovaná změna by způsobila, že částky poskytované z veřejných rozpočtů subjektům, zajišťujícím služby občanům například v dopravě, sociálních věcech nebo školství, budou podléhat DPH. Balíček dnes poslanci propustili do druhého čtení.

Poslankyně ANO a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová již předložila pozměňovací návrh, který toto ustanovení z předlohy vypouští. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že tento návrh podpoří.

Podle navrhovaného textu se má pro účely DPH rozumět dotací k ceně částka v peněžních prostředcích poskytnutá z veřejných rozpočtů v přímé souvislosti s plněním, která má přímý vliv na cenu plnění. Poslankyně STAN Věra Kovářová varovala, že jen objednavatelé veřejné dopravy odhadují dopady této změny na šest miliard korun. "Znamená to velmi výrazný zásah do rozpočtů krajů a Hlavního města Prahy," potvrdil Stanislav Juránek (KDU-ČSL). Podle Kovářové chybí v důvodové zprávě údaje o tom, na koho se tato úprava bude vztahovat. Navrhovala proto vrátit daňový balíček vládě k dopracování, poslanci ale tento návrh neschválili.

Asociace krajů již dříve uvedla, že ministryně musela s novelou přijít, protože je povinností ministerstva financí zákon o DPH uvést do souladu s evropskou judikaturou. V návaznosti na společné jednání mezi samosprávami a ministerstvem financí pak podle asociace vznikla dohoda, že poslankyně Mračková Vildumetzová předloží uvedený pozměňovací návrh, který spornou navrhovanou změnu v zákoně o DPH z balíčku vyjme. Ministerstvo financí by pak mělo vytvořit metodiku pro nastavení smluv, které uzavírají obce, města a kraje například s dopravci.