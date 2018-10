Blažek pobavil kolegy: Zde leží Don Pablo, hříšné tělo jeho zvadlo, básnil ve Sněmovně

"Protože v Brně žiji, tak vím, jak to tam probíhalo kolem koaličních jednání a kolem jiných věcí a mohu říci, že se píše takové množství nesmyslů, to je oblíbené slovo pana předsedy Babiše, že tolik nesmyslů se snad nepsalo nikdy ani o něm," uvedl Blažek. Pražské prostředí se podle něho o Brno vůbec nezajímá. "Pokud se náhodou v Brně něco nestane, a v tu chvilku se v Praze objeví obrovské množství různých brnologů, a já bych dokonce řekl brnomýtotvůrců," podotkl poslanec.

Následně obrátil pozornost na přezdívku Don Pablo, kterou mu prý vymyslel Svatopluk Bartík z hnutí Žít Brno, a jež, jak řekl Blažek, se nyní "hrne" z novin společnosti Agrofert, kterou Babiš převedl do svěřenského fondu. "Poprosím příště pana předsedajícího, aby si nechal oslovení poslanec Blažek, ale aby rovnou říkal Don Pablo. Ono je to lepší, Blažků je strašně moc," řekl poslanec.

A protože Blažků jsou plné hřbitovy, složil si i epitaf. "Zde leží Don Pablo, hříšné tělo jeho zvadlo. Květin prost můj hrobeček, jen Andrej poslal věneček. Klidný spánek mi tím přál. Gratias Done Andy, hned jsem pookřál," recitoval Blažek za smíchu i potlesku v sálu.

Do programu schůze Blažek neúspěšně navrhoval zařazení nového bodu, při němž by se Sněmovna usnesla na tom, že "politická aktivita poslanců v obcích, kde žijí, je nepřípustnou zákulisní činností a formou takzvaného kmotrovství" a "jediným, kdo může mluvit do všeho a všude, je poslanec Andrej Babiš". Na Blažkovo vystoupení reagoval předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. "Pozorně jsem Pavla poslouchal. Pavla, ne Pabla. A přátelé, z mého pohledu se to dá shrnout dvěma slovy. Potrefená husa," řekl Faltýnek.