Vládní změny v EET? Sněmovna o nich bude jednat až v prosinci

Poslanec ODS Jan Skopeček však slova o obstrukcích odmítl. Podle něj šlo jen o standardní vystoupení poslanců.

Sněmovna začala první čtení novely zákona o EET na své řádné zářijové schůzi. Debatovala o ní celkem čtyřikrát, úvodní kolo se však nepodařilo dokončit. Rozpravu provázely rozsáhlé kritické projevy opozičních poslanců, zatímco poslanci hnutí ANO evidenci tržeb hájili. Opoziční ODS si za to již dříve od premiéra Andreje Babiše (ANO) vysloužila obvinění z obstrukcí.

Piráti navrhli zamítnout novelu již v prvním čtení. K návrhu se připojily i ODS a TOP 09. Evidenci tržeb kritizovali i poslanci SPD.

Vládou navrhované změny v EET mají například části podnikatelů usnadnit evidování tržeb a které také přesouvají některé služby a komodity do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty. Novela především reaguje na loňské rozhodnutí Ústavního soudu, který některá ustanovení zákona o EET zrušil.

Podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH, mají nejvýše dva zaměstnance a budou mít hotovostní tržby během 12 měsíců do 200.000 korun, by mohli začít evidovat tržby bez připojení k internetu. Další podmínkou bude, že ani jejich očekávané hotovostní tržby by během následujících 12 měsíců neměly překročit uvedenou hranici. Budou muset ovšem využívat papírové účtenky poskytnuté ministerstvem financí a čtvrtletně posílat finanční správě údaje o tržbách.

Součástí vládní předlohy je i novela zákona o DPH. Vláda v ní navrhuje přesunout některé služby z 15procentní do desetiprocentní sazby DPH. Jde například o stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin. Tyto změny má současná vláda v programovém prohlášení.

Norma také ošetřuje náběh třetí a čtvrté vlny EET, jejichž start odložilo loňské rozhodnutí Ústavního soudu. Třetí a čtvrtá vlna EET by měla být spuštěna půl roku po nabytí účinnosti zákona. Třetí vlna EET se měla od letošního března týkat stánkového prodeje občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů, dále služeb účetních, advokátů či lékařů. Od června 2018 se do systému měli zapojit vybraní řemeslníci.