ODS chce zrušit superhrubou mzdu a snížit daně, Schillerová se cuká

Stanjura prohlásil, že kdyby politickou vůli ke zrušení superhrubé mzdy mělo vládní hnutí ANO a ODS, pak už by to byla většinová politická vůle ve Sněmovně a superhrubá mzda by byla zrušená. Obě strany mají ve Sněmovně dohromady 103 poslanců. Jak řekl, šlo o bod, který mělo ve volebním programu ANO i ODS. Ministryně Schillerová argumentovala mimo jiné tím, že podle výpočtů ministerstva financí by to znamenalo dopad do rozpočtu až 70 miliard korun.

Ministryně Schillerová řekla letos v dubnu, že vládní návrh ke zrušení superhrubé mzdy a solidární přirážky předloží až v příštím roce. Platit by měl od roku 2020. Občanští demokraté navrhli zrušení superhrubé mzdy v samostatné novele zákona o daních z příjmů. Vláda s ní v září vyslovila nesouhlas.

Zdanění superhrubé mzdy zavedl zákon z roku 2007. Znamená to, že základem daně z příjmů u zaměstnanců je hrubá mzda zaměstnance navýšená o odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění.

"Budeme určitě navrhovat zrušení tří sazeb DPH," řekl také Stanjura. Navrhnout chce návrat ke dvěma sazbám. Debatovat chce i o zrušení silniční daně nebo daně z nabytí nemovitostí. V případě silniční daně argumentoval, že její výnos je nízký, ale je s ní spojená agenda. Daň z nabytí nemovitých věcí zdražuje bydlení, uvedl.

Ministryně však oponovala tím, že zrušení daně z nabytí by znamenalo výpadek příjmů rozpočtu 13 miliard korun a u silniční daně asi 6,5 miliardy korun.

Vládním daňovým balíčkem se nyní bude zabývat sněmovní rozpočtový výbor. Poslanci mu zkrátili lhůtu k projednání z obvyklých 60 na 30 dnů. Druhé čtení na plénu, kdy bude možné předkládat pozměňovací návrhy, by tak mělo přijít na řadu začátkem prosince.