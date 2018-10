Zeman ve Sněmovně podpořil rozpočet. Měl i výhrady, ztrhal inkluzi

Miloš Zeman přišel do Sněmovny podpořit rozpočet, výhrady měl k inkluzi

Poslanci dnes projednávají návrh státního rozpočtu v prvním čtení. V něm Sněmovna schvaluje základní parametry hospodářského plánu, tedy zejména příjmy, výdaje a výši schodku. Deficit vláda navrhla 40miliardový, když předběžný návrh předpokládal schodek o deset miliard korun vyšší. Zeman snížení přičetl "manažerskému umění" ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) i premiéra Andreje Babiše (ANO).

Zeman ale také řekl, že výší plánovaných investic není "zcela nadšen", situace se však podle něho ve srovnání s minulostí zlepšila. Nejdelší část Zemanova projevu k rozpočtu se před poslanci týkala plýtvání. "Pokud jde o plýtvání, nadšen nejsem, to pokračuje," uvedl prezident.

Poukazoval na to, že Česko vydává ročně na dotace obnovitelným zdrojům energie přes 40 miliard korun. "Kdybychom tyto dotace dokázali zrušit a dali obnovitelným zdrojům tržní prostředí, za pět let bychom měli peníze na výstavbu jednoho jaderného bloku," podotkl Zeman. Uvítal, že se hledají cesty, jak tyto dotace "legitimně" omezit.

S odvoláním na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu se prezident opřel do tří informačních systémů, za něž podle něho vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí 1,3 miliardy korun a ani jeden z nich nefunguje. Digitalizace veřejné správy by se měla provádět profesionálně, ne způsobem, který připomíná tunelování, uvedl.

Za zatím neuspokojivé Zeman označil pokusy o snížení počtu státních úředníků. Ocenil nynější ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD) za zrušení Fondu dalšího vzdělávání se 650 zaměstnanci. Prezident ale kritizoval to, že propuštění lidé budou v souvislosti se služebním zákonem pobírat půl roku část svého platu. Soudí, že zákon by se měl změnit.

Terčem Zemanových výtek se stala inkluze ve školách, kterou kritizuje dlouhodobě. Prezident zapochyboval o tom, že jde o investici do lidí, krajům ale naopak, jak uvedl, chybí čtyři miliardy korun na opravy silnic. "Pokud někoho napadne zrušit výdaje na inkluzi, mám pocit, že by se to vyplatilo," zdůraznil Zeman.

Ve Sněmovně také zmínil dva principy, z nichž v úvahách o státních výdajích vychází. Růst investic má být vyšší než růst spotřeby a je velmi snadné rozdávat a obtížné šetřit, řekl poslancům Zeman. Zopakoval v této souvislosti svůj oblíbený výrok, že investice nemají volební právo.

Zeman také zdůraznil, že i plánované schodky jsou důležité, nejen deficity reálné, jak o tom mluví Babiš i Schillerová. Vyslovil se pro postupné snižovaní navrhovaných schodků v rozpočtech v dalších letech. Uvítal by, kdyby klesaly rychleji, obává se ale toho, že v takovém případě by se deficity snižovaly na úkor investic, nikoli na úkor spotřeby.