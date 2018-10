Mise v Afghánistánu? Média šířila lži, zlobí se Černochová

Čeští vojáci byli v Afghánistánu za poslední necelé tři měsíce terčem tří vážných útoků. Na začátku srpna po útoku sebevražedného atentátníka zemřeli tři vojáci. Minulý týden pak bylo zraněno pět Čechů, z toho jeden vážně, když u jejich obrněného automobilu explodoval civilní vůz naplněný výbušninou. Naposledy v pondělí afghánský voják na základně Šindánd v afghánské provincii Herát napadl vozidlo s českými vojáky. Zemřel psovod rotný Tomáš Procházka a zraněni byli dva příslušníci speciálních sil.

Podle Černochové výbor probral informace o stavu zraněných i o "tolik diskutovaných operacích" a zda byly v souladu s mandátem. "Dozvěděli jsme se na základě relevantních informací, jak z ministerstva obrany, tak od náčelníka generálního štábu, že samozřejmě tyto operace byly v souladu s mandátem," řekla.

"Není pravdivá informace, že by to byla nějaká odveta nebo že by tam (čeští vojáci) působili jinak než v rámci těch nebojových operací," dodala. Podrobnosti nechtěla kvůli jejich utajení komentovat. Poznamenala, že tady "skutečně žádná komanda nevyjíždějí zabíjet někam do Afghánistánu či do jiných zemí někoho na základě nějaké objednávky" a vše se odehrává v souladu s mezinárodním právem a schváleným mandátem.

Bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) na twitteru po jednání uvedla, že na výboru zaznělo, že článek Lidových novin byl "zavádějící, lživý a obsahoval uniknuvší informace z tajné operace" české armády.

Česká republika může podle mandátu do Afghánistánu vyslat až 390 vojáků. Působí v Kábulu a na základnách Bagrám a Šindánd v provincii Herát a v provincii Lógar. V zemi jsou nasazeni i příslušníci speciálních sil.

Lidové noviny minulý týden napsaly, že se české speciální síly podílely na útoku na extremisty zapojené do srpnového atentátu na české vojáky. Při akci byl podle deníku zabit jeden pachatel a další zajat, podle České televize bylo mrtvých a zajatých víc. Odborníci únik informací kritizovali. Mohl podle nich ohrozit bezpečnost vojáků v Afghánistánu. Metnar nechal únik prošetřit, výsledky zatím nezveřejnil. Podle Černochové se jimi bude výbor zabývat na začátku listopadu.