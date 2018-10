Pozvánku mám, ale nedorazím! Další politici dali Zemanovi košem, na Hrad 28. října nepřijdou

Na oslavy 28. října nedostali pozvánku někteří poslanci, hejtmani či rektoři, kteří mají vůči Zemanovi kritický postoj, nebo při letošních volbách hlavy státu podpořili jeho protikandidáta Jiřího Drahoše. Na Hrad nebyl pozvání ani nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Prezidentská kancelář na nedělní ceremoniál u příležitosti 100 let založení Československa podle mluvčího Jiřího Ovčáčka nepozvala jen minimální počet lidí. Jsou to prý ti, kteří se stále nevyrovnali se zvolením Miloše Zemana do prezidentské funkce. Už teď je jasné, že se na akci nedostaví ani někteří z těch, kteří pozvánky dostaly.

Pirátské poslankyni Olze Richterové se nelíbí, že pozvánku nedostali všichni její kolegové ze Sněmovny. „Jak to, že nebyli pozváni všichni poslanci? Taková selekce je urážkou demokracie. Mrzí mě, že v tomhle kontextu zrovna mně pozvánka na oslavy 28. října od "prezidenta všech" dorazila. Zato já nedorazím,“ prozradila na sociálních sítích.

„Jinak - 100 let republiky je krásné číslo. A 7.11. taky poletím, jako jediná reprezentantka ČR, na britské parlamentní oslavy 100 let volebního práva žen. Budu reportovat!“ slíbila. „Vždycky si říkám: V těch hrůzách 20. století se odehrála i spousta pokroku. A tak to doufám převáží i teď ve století dvacátém prvním,“ dodala Richterová.

Na Hrad už mnoho let nechodím. Ani na pozvani současného prezidenta , ani na pozváni minulého. Ani letos necítím potřebu ani povinnost tam jit. A nepujdu tam. Budu století Československa slavit po svém. pic.twitter.com/8ShWfx2nvr — Jaromír Štětina (@StetinaEP) 23. října 2018

Na Hradě se neukáže ani senátor Václav Hampl. Ten sice pozvání také dostal, ani jemu se však nelíbí, jak se prezident chová. „Velmi mě mrzí, že jsem se musel při 100. výročí založení ČSR omluvit ze slavnostního večera na Pražském hradě. Některé kroky a postoje M. Zemana ale nejsou slučitelné s ideály demokracie a svobody, na kterých první republika vznikla a stála,“ upozorňuje.

Neznamená to, že si tento významný den nepřipomene. „Úctu a tichou vzpomínku na všechny, kteří přispěli k založení ČSR, přijdeme s kolegy senátory vyjádřit dne 28. října v 16.30 k pamětní desce na Obecním domě, kde Národní výbor československý vyhlásil dne 28. října 1918 samostatnost státu,“ dodal Hampl, o kterém se spekuluje jako o možném novém předsedovi Senátu.

To šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek z Hradu obálku s pozvánkou nedostal vůbec. „Já jsem se s tím vyrovnal. Stejně, jako jsem se musel vyrovnat v životě s povodní, nebo s úmrtím v rodině. Vyrovnání ale ještě neznamená toleranci k opovrhování Ústavou a zaprodávání země Rusákům. Takže kdybych tu pozvánku dostal, cítil bych se dotčen,“ tvrdí Kalousek.