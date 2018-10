Cesta do Ruska? Zeman tvrdě bránil Vondráčka. Pak přišla řeč na novičok

"Velmi jsem ocenil cestu pana Vondráčka do Ruska, velmi jsem ocenil, že se setkal s nejvyššími parlamentními představiteli, s nimiž se setkávají mnozí jiní západní politici bez ohledu na sankční seznam," řekl Zeman. "Protože Česká republika je suverénní země a já jsem si nepovšiml, že by Česká republika vypracovala black list, tak proti tomu nejenže nic nemám, ale naopak to velice podporuji," doplnil.

Zeman také odmítl kritiku některých politiků, podle nichž se měl Vondráček v Rusku vymezit proti dřívějším tvrzením Moskvy, že se v Česku vyvíjela nervově paralytická látka novičok, jíž byl v Británii otráven někdejší agent Sergej Skripal.

Prezident také prohlásil, že se prokázalo, že byl novičok vyvíjen v Česku, i když jiný typ než ten použitý při Skripalově otravě. Zeman totéž uváděl už v minulosti, podle tajných služeb se ale v Česku jed pouze testoval. Při testování se na krátkou dobu vytvoří mikroskopické množství látky a okamžitě se zničí.

Opoziční politici Vondráčka za jeho cestu kritizovali kvůli tomu, že nemají informace, s kým a o čem v Rusku jednal. To, že veřejně nemluvil o anexi Krymu, o ruském angažmá v konfliktu na východě Ukrajiny nebo o otravě Skripala, považují za pošpinění pověsti Česka v očích spojenců.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se po Vondráčkově cestě do Ruska s předsedou Sněmovny dohodl na lepší koordinaci zahraničních cest. Cílem podle Petříčka je, aby Česká republika mluvila v zahraničí jedním hlasem. Pro poslance by mohlo ministerstvo organizovat briefingy k aktuálním zahraničněpolitickým tématům a pozicím Česka.