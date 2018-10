Kandidát na šéfa Senátu pro EZ: Senát nevznikl proto, aby byl protiváhou Hradu!

Kdy jste se rozhodl kandidovat na šéfa Senátu? Předcházely tomu nějaké nejasnosti?

Rozhodl jsem se až po několika jednáních našeho senátního klubu. Je pro mě nesmírně důležité, aby s mojí kandidaturou souhlasili ostatní, aby to nebyla pouze zvyková záležitost, že předsedu navrhuje nejsilnější klub. To ostatně platí i ve vztahu k ostatním senátním klubům.

Proč vlastně kandidujete?

Protože pokud člověk něco dělá, tak to má dělat stoprocentně, naplno a s odhodláním. Tak mě to naučil život a sport, který mě celým životem provází. Ten člověka naučí pokoře při vítězství i porážce…

Jste znám svým heslem: „Růžu, toho můžu!“ Myslíte, že vás všichni můžou?

To bylo heslo ze senátní kampaně a znělo: „Volím Růžu, toho můžu!“ Volební slogany mají upoutat, jak je vidět, tak svůj úkol splnily… Kdo není rád, když ho ostatní respektují, a nebo ho dokonce mají rádi! Jenomže pokud člověk o něco usiluje, jde za nějakou vizí, často naráží a musí svoje názory obhajovat, dostává se do konfliktů. Pak ho asi všichni nemusí… To ale nic nemění na mém přesvědčení, že je třeba usilovat o dohodu a snahu najít společné řešení.

Několik vašich priorit, prosím: čemu se hodláte věnovat na této pozici?

Předseda Senátu je sice důležitá pozice, ale stále je to „primus inter pares“. Chci tím říct, že považuji za velice důležité, aby Senát i nadále fungoval jako doposud – věcně, slušně, se snahou řešit návrhy zákonů, nařízení, petice, problémy atd. ve prospěch této země, ne partikulárních zájmů. To vyžaduje nejen spolupráci klubů, ale také spolupráci s vládou a Sněmovnou. A ta by se rozhodně měla zlepšit!

Předseda klubu STAN řekl pro EuroZprávy.cz, že by měl být šéf Senátu protiváhou Hradu. Myslíte si totéž?

Senát nevznikl proto, aby byl protiváhou Hradu! Že to tak bohužel je, je dáno především tím, že současný prezident dělá svoji vlastní politiku doma i v zahraničí, zpochybňuje ústavní pořádek, využívá každé příležitosti, aby se vůči Senátu i senátorům negativně vymezil. Nepovažuji to za správné a naší zemi to rozhodně neprospívá.