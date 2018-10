Zeman zahrabaný v kompostu? Kauza pokračuje, ozval se Kubera, Okamura , Ovčáček i učitelé

Bergman na facebooku napsal, že nechá zahrabat obrazy prezidenta Zemana do kompostu. Reagoval tak na vulgarity, které prezident pronesl v Českém rozhlase. Jeho slova vyvolala velká rozruch, kritizovalo jej za něj například hnutí Svoboda a přímá demokracie.

Náměstek ústeckého hejtmana pro školství Petr Šmíd (SPD-SPO) už si pozval ředitele na kobereček. Šmíd už v minulých dnech prohlásil, že by se měl ředitel teplického gymnázia omluvit. To ale Bergman odmítá. „Vyjádření pana Šmída jsem četl a uvidím, co ode mě bude požadovat při osobním setkání. Veřejnou omluvu ale čekat nemůže. Omluvím se jen v případě, že se pan prezident Zeman omluví národu za své vulgarity a slíbí, že už to neudělá, což považuji za nereálné,“ cituje Bergmana server iDnes.cz.

Náměstek ale ujišťuje, že ani když se Bergman neomluví, nenavrhne jeho odvolání z funkce. „To z mé strany nehrozí, rozhodně nebudu požadovat jeho odvolání. Jen si myslím, že forma, kterou zvolil, je naprosto nešťastná a měl by se zamyslet nad tím, jak vystupuje jako ředitel školy,“ dodal Šmíd.

Po Bergmanově hlavě nevolá ani dosavadní teplický primátor Jaroslav Kubera. Ten si jen v reakci na kauzu posteskl, že Facebook hýbe politickou scénou více, než by měl. „Co není na sociální síti, jako by neexistovalo. Přitom je to naprosto bezvýznamná věc. Kdyby chtěl být pan Bergman originální, vymyslel by něco podobného jako Miloš Zeman s trenýrkami. Třeba by udělal na zahradě gymnázia oheň, obrazy slavnostně spálil a studenti by si na nich opekli buřty. To by mělo alespoň nápad,“ uvedl Kubera pro iDnes.

Ředitele se zastala také Učitelská platforma. „ Považujeme za naprosto legitimní, že se pan ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman proti chování, které je v rozporu se společenskou normou a dává dětem velmi špatný příklad, vymezil poměrně kultivovanou formou protestu a s nadsázkou. Navíc citované vyjádření učinil před širokou veřejností, nikoli před svými studenty, nikoli na půdě školy, nikoli v rámci výchovně-vzdělávacího procesu, tudíž se sám nijak neprovinil proti společenské normě chování ředitele školy,“ uvedla předsedkyně platformu Petra Mazancová.

„Nesouhlasíme s tím, aby byl jakkoli trestán za to, že označil chování (nikoli osobu samu nebo politické působení) veřejného činitele za nepřijatelné. Vymezovat se vůči nevhodné komunikaci v médiích, upozorňovat na manipulativní techniky apod. je žádoucí součástí práce učitele,“ dodala.

Ozvaly se i známé osobnosti. „Pan ředitel Bergman má mé sympatie. Je to očividně slušný a odvážný člověk, který jde nejen svým studentům skvělým příkladem. V dnešní složité době to vůbec není samozřejmé. O to víc mě potěšila podpora, které se mu dostalo od předsedkyně Učitelské platformy Petry Mazancové. Jaký kontrast s tou nešťastnicí Terozou Hyťhovou (SPD), které nevadí sprostý prezident, ale dráždí jí zodpovědný občan a svému poslání oddaný pedagog. Snad tedy nebude ještě tak zle,“ komentoval kauzu bývalý diplomat a někdejší velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář.

„Zahrabávat obraz prezidenta není ideální čin, nejsem z toho nadšen. Ale na opakované vulgární chování a vyjadřování to byla ještě slušná a umírněná reakce. A volat si pro toto ředitele na kobereček je nechutné zabrušování do dobře fungujícího gymnázia. Docela slušný dvojí metr, jednomu je dovoleno vše a druhý si nevulgární reakci nemůže v žádném případě dovolit," poznamenal lidovecký poslanec Marian Jurečka.

Komentář přidal i Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. „Ač souhlasím, že za hloupé výroky nemá být ředitel Bergman popotahován, konstatuji, že Učitelská platforma si drze osobuje právo hovořit za všechny učitele. O Bakalovi mlčí. Asi založím Platformu mluvčích, stanu se šéfem a budu mluvit za všechny mluvčí,“ napsal Jiří Ovčáček na sociálních sítích.

SPD je chováním ředitele pohoršena

O poznání ostřeji zareagovali někteří členové SPD, například poslankyně Tereza Hyťhová. „„Distancuji se od názoru a vyjádření ředitele teplického gymnázia. Jsem přesvědčena o tom, že je naprosto nevhodné, aby se tímto způsobem prezentoval ředitel školy, ať je jeho osobní názor na prezidenta ČR jakýkoliv. Považuji to za profesní selhání a špatný vzor žákům. Takový člověk nemá na pozici ředitele absolutně co dělat. Tuto kauzu řešíme v rámci Ústeckého kraje,“ uvedla na sociálních sítích.

Podpořil ji také předseda SPD Tomio Okamura. „Bergmann kandidoval před týdnem neúspěšně do Senátu za sdružení blízké Straně zelených, která je otevřeně proimigrační, probruselská a protinárodní. Navíc, gymnázium je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, takže je ředitel placen z peněz všech daňových poplatníků. Souhlasím s Terezou, že je zcela nepřijatelné, aby ředitel státní školy zneužíval své pozice k propagaci svého soukromého politického názoru, před žáky školy, pro který, jak ukázaly volby, dokonce ani nemá na Teplicku většinovou podporu občanů. Zdůrazňuji, že vůbec teď nehodnotím, zda jde o prezidenta nebo o propagaci migrace nebo o propagaci politiky EU,“ uvedl na sociálních sítích.

Přidal se i šéf pražské SPD Vítězslav Novák. „Bez pardonu. Takový člověk musí být okamžitě zbaven funkce!!! Za takovou neúctu by v “80 skončil jako topič, možná v base. Co si o sobě myslí? Hanobení prezidenta, ať už je náš či nikoli, by mělo byt trestné! Budeme vytýkat prezidentovi 2 sprostá slova za 10 let a jiné necháme plivat? Kam jsme se to dostali?? Společnost obhajuje neúspěšného kandidáta do senátu a hulváta?? Pana prezidenta jsem volil, volil, protože naše společnost lepšího nevygenerovala,“ zlobí se Novák.

Nelíbí se mu ani, jak na kauzu reagoval primátor Teplic. „Senátor, zastupitel, primátor pan Kubera prohlásil, že lepší by bylo obrazy pana prezidenta spálit na zahradě gymnázia a studenti si měli opéct buřty. To se nám tu rozjíždí české #MeToo ? Je to nějaká vlna #KopniSiDoSvehoPrezidenta?“ diví se Novák.

Sám Bergman už před několika dny uvedl, že jeho vyjádření na sociální síti bylo trochu expresivní. „Ve skutečnosti samozřejmě jsem školníkovi žádný takový pokyn (zahrabat obrazy do kompostu) nedal. Ty obrazy jsou dál v tom skladu. Ale chtěl jsem tím vyjádřit to, že s návratem obrazů na čelní stěny učeben rozhodně nepočítám," uvedl Bergman.