Prezident Miloš Zeman naši zemi nespojuje!

Za peticí s názvem: Miloši Zemane, okamžitě rezignujte z postu prezidenta České republiky jsou navíc podepsáni lidé, kteří jsou veřejnosti dobře známi.

Osobnosti známé, nepřehlédnutelné

Jsou mezi nimi lidé, kteří prošli kariérami profesními, ale i politickými křty: Petr Havlík a Michael Kocáb jsou dva zakladatelé Občanského fóra (OF), ten první dokonce zakládal i ODS, a jak sám říká „stojí za kariérou Václava Klause“. Od roku 2009 je předsedou neparlamentní strany OBČANÉ.CZ. O hudebníku Michaelu Kocábovi netřeba příliš mluvit, jeho uskupení Pražský výběr zanechalo ve veřejnosti hned několika generací silnou stopu, méně již jeho politické působení. Přesto i jako ministr pro lidská práva a národnostní menšiny nebyl přehlédnutelný. O tom, zda to byl on či Jaroslav Šedivý, který spustil odchod sovětských vojsk z Československa, snad již nemá cenu diskutovat. Spoluzakladatel Verejnosti pro násiliu (VPN) Fedor Gál, byl v počátcích spolumajitelem televize Nova, jeho hlavním oborem je ale sociologie.

Dvě dámy, herečka Táňa Fischerová a dokumentaristka Olga Sommerová, mají za sebou také pozoruhodnou dráhu. Ta první, známá z pomoci postiženým, kandidovala na prezidentský úřad v roce 2013, v letech 2002 až 2006 vykonávala mandát ve Sněmovně. Od roku 2014 vede idealisticky orientované Klíčové hnutí. Sommerová, která se občansky angažovala v iniciativách Vraťte nám stát a Veřejnost proti korupci, již méně se ví, že působí zároveň v Liberálně ekologické straně (LES), za kterou kandidovala i do Evropského parlamentu.

Nejnovější petice vychází z reakce na včerejší Zemanovy výroky o novinářích. Byl to cíleně připravený výrok? „K útoku na novináře tentokráte zneužil vraždy saudskoarabského opozičního žurnalisty Džamála Chášukdžího. Ten byl nelidsky mučen a poté zavražděn na saudskoarabském konzulátu v Turecku. Tento ohavný čin otřásl celým civilizovaným světem. Způsob zneužití tohoto barbarského zločinu, kterého se Miloš Zeman dopustil, je neomluvitelný, neboť je zcela nepředstavitelný v jakékoliv normální vyspělé společnosti,“ píší petenti.

Signatáři tvrdí, že tentokrát nemohou mlčet. „Mlčení by znamenalo spoluúčast a spoluvinu. Miloš Zeman se rozhodl vyčlenit Českou republiku ze společnosti civilizovaných zemí. To je od nejvyššího ústavního činitele zcela nepřípustné,“ domnívají se. „Vyzýváme proto Miloše Zemana k okamžité rezignaci z postu prezidenta České republiky. Reálně totiž hrozí recidiva jeho devastujícího chování a vyjadřování, které hrubým způsobem poškozují reputaci naší země,“ žádají.

Zemanovo devastující chování

Co vlastně Zeman udělal? Po skončení svého projevu ve Sněmovně k zákonu o rozpočtu, se vydal směrem k východu. Předtím, než tak udělal, oznámil, že s novináři loučí a že mu přinesli krásnou fotografii z internetu, na které byl on. Nevíme sice, kdo mu ji přinesl, ale patrně to nebyl nikdo z těch, kteří chtěli od Zemana nějakou reakci pro svá médii. Prezident Zeman řekl: „Z té fotografie vychází bublina: Mám rád novináře, možná že je pozvu na večeři na saúdskoarabské velvyslanectví. Přeji vám přesto hezký den," zažertoval Zeman. Při Zemanově stylu z posledních let, nepatří tento k těm nejsilnějším, už jenom proto, že tentokrát nemluvil sprostě. Navíc je zřejmé, že výrok o novinářích popudí nejvíce novináře, kteří si to nenechají líbit. Překvapuje proto, že se zatím, pokud vím, neozval například Syndikátu novinářů České republiky.

Počet signatářů, který se rekrutuje převážně z Prahy, Brna, Ostravy, Liberce a Plzně – tedy z velkých a větších měst České republiky – překonal ve chvíli, kdy dokončuji tyto řádky, kritickou hranici 600 podpisů. Naposledy se o odstoupení Miloš Zemana snažil v listopadu 2014 pardubický aktivista Jan Němec, jehož petice s názvem: MANIFESTAČNÍ PETICE ZA ODSTOUPENÍ PREZIDENTA MILOŠE ZEMANA, zůstala na 112 500 podpisech.

Jak známo, pro úspěch jakékoliv petice, je důležité nejen načasování, ale i její smysl. Známé osobnosti, které mají ve veřejnosti váhu, ale patrně neprobudí nikoho na Valašsku nebo Hané, protože čím dál od velkých center, tím větší pocit vyřazenosti a podílu na „věcech veřejných“. I když jsou některé setrvačné výroky na adresu prezidenta Zemana už trochu vyčpělé (zejména důraz na „otevřené lobování pro Rusko a Čínu“), myslím, že má význam některé zásady a způsoby chování vyžadovat.

Nezapomeňme, že zakladatel První republiky Tomáš Garrigue Masaryk, o němž budou v nedělní diskusi rozprávět premiér Andrej Babiš právě s prezidentem Zemanem, se na nás „stále dívá“. To dnes vyznívá téměř metafyzicky. Když 14. prosince 1935 ve svých dvaaosmdesáti abdikoval na prezidentský úřad, prezident řekl toto: „Mám plnou důvěru, že vše půjde dobře, a dá-li Bůh, budu se na Vás ještě chvíli dívat, jak to vedete.“ Mám obavu, že „tatíček Masaryk“ musel za ten čas, zejména ale v dobách, kdy už se dívat nemohl, prolít mnoho slz.

Na to, zda „naše země nevzkvétá“, slovy prvního polistopadového, opět demokratického prezidenta Václava Havla či zda „nám všichni lžou“, si musíme vždy odpovídat jenom sami. Ne, naše země nechřadne, ale rozhodně by si zasloužila nějakou morální vzpruhu. Neměli bychom si ale rozhodně lhát sami sobě, protože „vyspělost společnosti“ není rozhodně dána počtem petic, ani počtem slov, jež papír snese.

Signatáři vědí, že prezident „okamžitou rezignaci“ nepodá. Ve chvíli, kdy bude za zvuku fanfár vcházet tuto neděli 28. října do Vladislavského sálu, měl by mít na paměti, že jako prezident zemi rozhodně nespojuje.