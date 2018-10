Němcová vrátila pozvánku na Hrad a přidala ostrý dopis Zemanovi. Hned to schytala z vlastních řad

Němcová Zemanovi napsala dopis, ve kterém mu vysvětluje, proč vrací pozvánku na recepci, která se bude konat 28.10. na Pražském Hradě při příležitosti státního svátku České republiky. „Ke stému výročí vzniku samostatného státu, k jehož hlavním pilířům patřila demokratická správa země a svoboda jeho občanů, jste přispěl tím, že neakceptovatelným způsobem rozdělujete celou naši společnost,“ píše s tím, že jako prezident nepozval na oslavu významného milníku české historie nepozval některé příslušníky akademické obce, představitele veřejného života, členy zákonodárného sboru. „Jde zejména o ty, kteří mají výhrady proti způsobu, jakým vykonáváte svůj úřad,“ připomněla poslankyně.

Snaha hledat shodu, porozumění a toleranci kultivuje společnost v jakékoli dějinné etapě a patří mezi výsostné úkoly hlavy státu. Tato snaha nemusí být vždy úspěšná, ale rezignovat na ni, či dokonce jít proti ní, je závažným nepochopením prezidentských povinností. pic.twitter.com/KR6sxNiwEL — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) 25. října 2018

„Opakovaně a s rostoucí intenzitou se zpronevěřujete své přísaze, bez jejíhož složení byste se nemohl stát hlavou našeho státu. Dělením společnosti, které se stalo Vaším mocenským nástrojem, postupujete proti ideálům, jež byly vepsány do vínku naší společnosti před sto lety. Snaha hledat shodu, porozumění a toleranci kultivuje společnost v jakékoli dějinné etapě a patří mezi výsostné úkoly hlavy státu. Tato snaha nemusí být vždy úspěšná, ale rezignovat na ni či dokonce jít proti ní, je závažným nepochopením prezidentských povinností,“ pokračuje Němcová.



Poukazuje na to, že i další jeho kroky či projevy jsou v rozporu s tím, co Němcová považuje za zodpovědný výkon nejvyšší ústavní funkce. „Ať již se jedná o zahraniční politiku, personální složení Vašeho úřadu, útoky na novináře, postup při jmenování vlád, či výroky, které by u Vašich demokratických předchůdců v prezidentské funkci byly nepředstavitelné,“ dodala s tím, že výročí země, kterou miluje, si připomene a důstojně oslaví jiným způsobem.

Její dopis na sociálních sítích sdílely téměř dva tisíce lidí. „Dnešní dopis - dík, mami!! Jak někdo napsal: každý ať dělá s pozvánkou, co mu čest a odvaha dovolí. Obzvlášť při takovém výročí!!“ reagoval na Slova Němcové její syn Pavel, který pracuje jako lékař. Její slova na sociálních sítích podpořili lajkem také herec Jan Hrušínský, historik Petr Blažek či senátor Václav láska.

Přesto se dopis nelíbil všem. Člen ODS Josef Provazník své stranické kolegyni poslal jako reakci svůj dopis. „Neberu Vám Vaše právo pozvání odmítnout a do jisté míry Vašim postojům rozumím. Chtěl bych však vyjádřit nesouhlas se způsobem, jakým tak činíte. Především proto, že se mi protiví plané moralizování, politický kýč a prázdné fráze,“ vzkázal Němcové.

Občanský demokrat, který sám sebe označuje za „člena toho "méně slušnějšího" křídla ODS“ jí také vyčítá její dřívější vystupování. „Musím bohužel konstatovat, že to je to hlavní, co se mi v posledních letech vybaví při vyslovení Vašeho jména. Při minulých parlamentních volbách jste, coby volení manažerka, dovedla ODS k ponižujícím 7,5% a to byl poslední politický „akt“, kterým jste se zapsala do historie naši pravice a celé země vůbec. Poté již následovala jen aktivistická politika, kterou jste kdysi pravicovou konzervativní ODS posunula do středu k TOP 09, STAN a KDU-ČSL a sama sebe na úroveň levicových aktivistů, pseudonovinářů z Respektu a neziskovkářů z Člověka v tísni apod.,“ zlobí se Provazník.

Tvrdí také, že Němcová nemá žádné své názory. „V posledních letech si ve Vašem podání pamatuji opravdu jen plané moralizování, aktivistickou hysterii, pokrytectví, teatrálnost a podléhání emocím, které by slušelo spíš hlavní postavě jihoamerické telenovele. Obávám se, že jste se vydala po cestě Jiřího Drahoše a Vaším jediným politickým programem se stala „okázalá slušnost“. Nezlobte se na mě, moje milá stranická kolegyně, ale je pro mě příliš málo,“ píše občanský demokrat.

V kauze „kalašnikov“ podle jeho mínění ukázala, že nerozumí nadsázce. V kauze „syrští sirotci“ zase prý ukázala, jak snadno podléhá emocím a není schopna uvažovat reálně. „Postávat na jednom pódiu se strýčkem Bradym nebo kandidáty Pirátů považuji za akt politické nevědomosti a naivity. To není to, co čekám od prezidenta této země.Prezidenta si představuji jako svébytnou osobnost, která se nebojí nastolovat témata a hájit své názory třeba i „proti všem“. Vy jste v posledních letech mnohokrát prokázala, že toho nejste schopna. Zpronevěřila jste se poslání politika i poslání politika, který by mě reprezentovat pravicovou konzervativní stranu. Pokud je tento Váš dopis, plný planého moralizování a kýče, úvodním výkopem k prezidentské kandidatuře, s moji podporou nepočítejte,“ dodává ostře Provazník.