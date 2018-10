Už nebudeme marodit tři dny zdarma? Zrušení karence má šanci na schválení

— Autor: ČTK

Návrh na obnovu proplácení prvních tří dnů nemoci zaměstnancům má ve Sněmovně šanci na schválení, byť se někteří poslanci ANO staví k předloze ČSSD záporně. Vyplývá to z dnešního hlasování členů sociálního výboru o pozměňovacích návrzích k novele zákoníku práce, která by karenční dobu zrušila. Plénum by mělo předlohu schvalovat příští týden ve středu.