Dotace pro Agrofert? Úřady prý brzdí vyšetřování. Bartoš a Babiš se střetli při interpelacích

— Autor: ČTK

České úřady podle Pirátů prozatím odmítly poskytnout Evropské komisi údaje ohledně čerpání unijních dotací holdingem Agrofert. Při dnešních interpelacích to uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš, který do loňska Agrofert vlastnil, to označil za součást kampaně před volbami do Evropského parlamentu v příštím roce. Řekl, že na tvrzení Bartoše nemá žádnou odpověď.