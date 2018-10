Historie vzniku Československa je stále inspirativní, soudí Niedermayer

Desítka informačních panelů o zakladatelích Československa, československých legiích nebo o objevech, jakými jsou kontaktní čočky či trhavina Semtex, byla po tři dny k vidění v srdci štrasburského areálu Evropského parlamentu v takzvaném květinovém baru. "Využil jsem svého práva tuším jednou za mandát si zarezervovat prostor a zdálo se mi nejvhodnější to udělat právě v souvislosti s tím stoletým výročím," vysvětlil Niedermayer.

"Myslím si, že ta historie vzniku Československa ve velmi neklidné Evropě roku 1918 je stále inspirující a koneckonců nám také říká, proč je tak důležité, že nyní je ta Evropa spojená a drží při sobě," pokračoval europoslanec, který vede českou delegaci v největší europarlamentní frakci Evropská lidová strana. Vyzdvihl zároveň snahu zakladatelů ČSR vytvářet po roce 1918 moderní a demokratickou společnost.

Ačkoli nemá Niedermayer jasno v tom, zda bylo rozdělení Československa "tou nejlepší věcí, která se nám za těch sto let povedla", aktuální vztahy ČR a SR i na úrovni obyčejných lidí hodnotí jako skvělé. "Je to také spojené s tím, že jsme se vlastně vrátili do jednoho svazku uvnitř Evropské unie. Možná, že ta budoucnost by vypadala jinak, kdybychom nebyli členy EU a začali bychom mezi sebou vytvářet nějaké pevné hranice," řekl.

Niedermayer každopádně považuje za přínosnou skutečnost, "že vedle sebe máme zemi, která v některých věcech zvolila jinou cestu", což umožňuje vzájemné srovnávání. Zmínil se v této souvislosti o přijetí eura i o aktuálním postoji k další evropské integraci. "Toto porovnání je hrozně užitečné a já jsem za něj vděčný," poznamenal český europoslanec.