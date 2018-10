Zeman se brání: Nezveme na Hrad pouze ty, kteří veřejně pozvání odmítli

— Autor: ČTK

Na oslavy státního svátku na Pražském hradě 28. října nebyli podle prezidenta Miloše Zemana pozváni jen ti, kteří veřejně pozvání odmítli. Zeman to dnes uvedl v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. Stejně by se podle Zemana všichni zákonodárci do Vladislavského sálu, kde se oslavy konají, nevešli. Na oslavy nedostali pozvánku někteří poslanci, hejtmani či rektoři, kteří jsou vůči Zemanovi kritičtí, nebo při volbách prezidenta podpořili jeho protikandidáta Jiřího Drahoše. Podobně Hrad za dobu, kdy je prezidentem Zeman, postupoval při minulých oslavách.