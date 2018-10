Praha opět riskuje. Nový primátor Hřib má ale odvahu!

Kdy smí pronajímatel vstoupit do bytu?

Nová naděje pro obézní? Podívejte se, co prokázala studie z Oxfordu

Poté, co v uplynulých letech vládla v Praze politikou nepolíbená Adriana Krnáčová, bude Zdeněk Hřib lepší volbou? To se teprve uvidí, nicméně způsob, jakým si umyli ruce Pospíšil i Čižinský, kteří v nezasednou v magistrátní radě, je varovný. Pospíšil zůstává europoslancem a Čižinský starostou na Praze 7. Oba sice zůstávají předsedy klubů svých stran, ovšem bez volebního práva. A tím pádem také s menší zodpovědností.

Tvrdé vyjednávání, které nasadili Piráti ve stylu: buď primátor, nebo nic – vyvolává navíc pochybnosti nad tím, zda budou schopni při složitých jednáních uzavírat kompromisy. Piráti sice byli druzí, ale v preferencích, jež obvykle signalizují osobnostní sílu, se umístil Hřib až za Pospíšilem, Čižinským i Marvanovou.

Volby v Praze vyhrála ODS, čímž se jí dostane 14 míst v zastupitelstvu, tvořeném 65 členy. Druzí Piráti, se ziskem 13 mandátů, stejně jako Praha Sobě, a stejně jako koalice TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Disponují tak při předpokládaném společném postupu 39 hlasy proti zbylým 12, jež získalo hnutí ANO. ODS, jež na pražské radnici vládla dlouhých 23 let, je nyní v pozici, s ohledem na její vítězství se jí dostane post předsedy magistrátního kontrolního výboru. To je trochu hořká, zároveň ale i paradoxní situace.

Praha, tento „stát ve státě“, který disponuje 70 miliardami v rozpočtu, patří k rychle rostoucím regionů, který se podle Eurostatu umístil naposledy na 6. místě (společně s Bavorskem), čím překonal i Paříž. Paritní kupní síla na obyvatele v Praze dosahuje 51 400 euro, 178 procent v průměru. Praha samotná tvoří přitom 24 procent českého hrubého domácího produktu (HDP), i když v ní žije pouze 10 procent populace. Ostatních třináct regionů v Česku nedosahují ani 100%,

Bude to Hřib pravý?

Primátor Zdeněk Hřib (*1981), pocházející ze Slavičína (Zlínsko), jenž se včera stal celkově 11. primátorem Prahy, bude muset v následujících letech kromě své vybrané neústupnosti, předvést ještě něco: zejména schopnost kreativního myšlení. Systematičnost a rychlý tah na branku mu, jak vidno, zatím nechybí. Tomuto vystudovanému lékaři, jenž se ovšem věnuje převážně informatice, by ale zároveň neměla chybět schopnost úkolovat a udržet týmového ducha.

Jaký recept, kromě svého eReceptu, za nímž osobně stál, předvede v Praze, dokáže odhadnout jen málokdo. Za posledních pět let dokázal vyletět velmi rychle nahoru: před čtyřmi lety s Piráty spojil svůj osud nejprve jako registrovaný příznivec, od loňského dubna již jako člen, který se stal obratem lídrem pirátské kandidátky. „Nejsem nepolíbený pražskou komunální politikou,“ oponuje pravidelně. „Docházel jsem na jednání výborů pro zdravotnictví a bydlení, dával jsem stanoviska tisku, podle kterých potom hlasovali naši zastupitelé. Sledoval jsem jednání zastupitelstva on-line,“ říká. Možná, že by stálo za úvahu, aby z on-line světa sestoupil do toho reálného.

Prvním prubířským kamenem bude, kým se obklopí, komu svěří výkonné pravomoci. Praha, dlouhá léta ovládána skrytými žraloky v pozadí, přezdívanými jako „kmotři“, kteří si nikdy nenechali ujít to své maso, si jistě už na Hřiba brousí nože. V jednom z volebních rozhovorů tvrdil, že chce takový výsledek, aby ho kmotři nemohli obejít. Nyní mají šanci. Primátor Hřib nechce kumulace funkcí a hodlá být nejen neústupný, ale i urputný, bude-li třeba. „S kmotry jednat nebudu,“ říká.

Dejme mu šanci. Nic jiného nám v Praze ostatně ani nezbývá. A doufejme, že to bude mezi houbami na magistrátu ten Hřib pravý.