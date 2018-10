Jeden z hostů seřval při otevření Národního muzea Zemana, obvinil ho ze lži

Kdy smí pronajímatel vstoupit do bytu?

Brutální Zemanův faul? Měl by okamžitě rezignovat, požadují osobnosti v petici

Zeman byl prvním řečníkem při slavnostním ceremoniálu, který předcházel znovuotevření Národního muzea na pražském Václavském náměstí. Protest proti němu se ozval ve chvíli, kdy byl vyzván, ať předstoupí k mikrofonu. "Hanba prezidentovi, který lže. Hanba prezidentovi, který nahrává diktaturám. Hanba prezidentovi, který vtipkuje o vraždách novinářů," ozvalo se.

Jareš Deníku N řekl, že postavit se a pojmenovat věci nahlas bylo jediné, co mohl na místě udělat. "Přišlo mi, že k člověku, který systematicky lže, nahrává diktaturám a vtipkuje o vraždách novinářů, nejde mlčet a tvářit se, že je s touto zemí všechno v pořádku. Jinak jsem akci nijak nenarušoval," uvedl.

Prezident na výkřik reagoval hned v úvodu svého vystoupení. "Každý máme úroveň, jakou máme. Někdy tuto úroveň předvádíme i při těch nejméně vhodných příležitostech," konstatoval Zeman. Ve zbytku proslovu se věnoval mimo jiné Národnímu muzeu, rekonstrukcím historických budov či moderní architektuře.

Zeman dnešní projev při otevírání budovy Národního muzea po opravě soustředil jen na otázky péče o historické památky. Vzdal hold jeho autorům a vyzval současné politiky, především budoucí vedení pražského magistrátu, aby měli odvahu nechat stavět současné architekty, kteří by město obohatili. Kritizoval ministerstvo kultury za to, že z některých staveb, které jsou prohlášeny za kulturní památky, tuto ochranu snímá.

"Mám pocit, že my všichni něco dlužíme těm našich předkům,(kteří vybudovali Národní muzeum), položme si otázku, do jaké míry jsme my dokázali navázat na jejich práci," uvedl prezident. "Je samozřejmě krásné, když některé historické budovy rekonstruujeme, je už horší, když naše ministerstvo kultury občas stahuje památkovou ochranu z historických budov, mimo jiné i na Václavském náměstí," řekl.

Zeman mohl mít na mysli dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice, který jeho vlastník před nedávnem demoloval, aby na jeho místě mohl postavit novou budovu. V tomto případě dům nebyl za kulturní památku prohlášen, ministerstvo ale po mnoha letech různých řízení odmítlo budovu za památku prohlásit, čímž cestu k demolici umožnilo.

Zeman také připomněl, že těm, kdo kolem budovy Národního muzea chodili v době okupace vojsky Varšavské smlouvy, připomínaly tuto okupaci stopy po střelách tanků. "A jsem velmi rád, že teď, když žijeme ve svobodné zemi, tyto stopy zmizely, a věřím, že už se nikdy nevrátí," uvedl.