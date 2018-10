EU se rozkládá a chce využít Česko. Klaus kritizuje oslavy založení republiky

"Evropská unie je v rozkládajícím se stavu, a ti dva dominantní představitelé Evropské unie mají strach, aby se země visegrádské čtyřky, té střední Evropy, nějak nezačaly od jádra unie vzdalovat, tak oni spěchají do Prahy, aby říkali: I my, velcí Francouzi, i my, velcí Němci, bereme Českou republiku na zřetel! To není nic jiného než jejich public relations," řekl Klaus.

Za pozoruhodné označil, že přijeli dva nejvýraznější představitelé národních států v Evropě. "Nepřijíždí žádný představitel Evropské unie, a tím se vracím ke svému bonmotu, EU by se měla přejmenovat na MMU jako Macron, Merkelová unie," uvedl.

Macron před návštěvou Česka v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl, že EU potřebuje další integraci a nebude se ohlížet na země, které by ji chtěly jen blokovat. Klaus jeho výrok označil za klasickou drzou aroganci Francouzů. Větší integrace EU skloňovaná Macronem podle něj znamená pouze snahu o zvýšení vlivu Francie.