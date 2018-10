Politička ANO "radila" seniorům u voleb? Případ řeší policie

— Autor: ČTK

Policie prověřuje možné porušení volebního zákona v Javorníku na Jesenicku, kde místostarostka města a jednička kandidátky ANO Sieglinde Mimrová podle svědků obcházela například seniory a nabízela jim radu či pomoc se zaškrtnutím kandidátů na volebním lístku. Politička to odmítá komentovat. Kdyby se prokázalo, že kandidátka či její doprovod zasahovali do vyplňování lístků nebo například naváděli voliče, koho na lístku zaškrtnout, jednalo by se o porušení volebního zákona.