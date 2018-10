Kiska apeluje na Čechy a Slováky: Je morální povinnost úspěšných zemí pomáhat ostatním

"Měli bychom si všichni uvědomit, že jsme (za sto let) dosáhli nesmírně mnoho, že patříme mezi 13 nebo 15 procent nejúspěšnějších zemí světa. Měli bychom si toho vážit," řekl Kiska. "Je morální povinností úspěšných zemí myslet i na země a na lidi ze zemí, kde zuří válka, kde lidem hrozí zabití, a uvažovat o tom, jak jim pomoct," řekl slovenský prezident.

Kiska se také vrátil k rozdělení Československa v roce 1993, které mu přineslo několik emocí. "Byla tam lítost z toho, že najednou vzniknou celnice a lidé, kteří spolu vždy žili, rodiny, přátelé, se najednou oddělí nějakými hranicemi. Byla tam ale i emoce porozumění, že asi je to dobře, abychom se přestali historicky dohadovat, že Češi doplácejí na Slováky a Slováci zase doplácejí na Čechy," řekl.

Zároveň ale slovenský prezident řekl, že věřil, že se Češi a Slováci znovu sejdou. "A vlastně jsme tu. Sice ve větším projektu, ale když se dnes někdo rozhodne žít a pracovat ve Vysokých Tatrách, je tu vítaný. A zase v Praze žije asi 100.000 Slováků. Takže to spojení je tu zase," řekl.

Kiska, který byl zvolen prezidentem bez předchozí politické zkušenosti a rozhodl se příští rok funkci neobhajovat, také mluvil o motivaci, proč jít do politiky. Podle něj by to nemělo být kvůli penězům nebo moci, které mnoho politiků přitahují. "To není správné. Každý politik by měl přicházet s tím zásadním posláním, i když to zní jako klišé, sloužit lidem. Snažit se stále myslet na ty nejubožejší a myslet na to, jak jim pomoct," řekl.