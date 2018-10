Ovčáček zuří: Z novinářské stoky duní urážky, nenávist, zloba a faleš. Pohrdá vlastní zemí a jejími občany

Kdy smí pronajímatel vstoupit do bytu?

Komentátoři českých deníků k předávání státních vyznamenání zaujali velmi ostrý postoj. A to se hradnímu mluvčímu vůbec nelíbí. „Dnešní noviny připomínají výron druhorepublikové nenávisti. Z novinářské stoky duní urážky, nenávist, zloba a faleš. Tato patologická sedlina společnosti pohrdá vlastní zemí a jejími občany. Jsou to média, kdo se snaží rozdělovat společnost,“ spustil Ovčáček.

Novináři také zkritizovali výběr oceněných. Vyznamenání dostala například ředitelka školy, který zakázala muslimské studentce nosit hidžáb. Zeman ji oficiálně ocenil za boj s netolerantní ideologií.

„Jak jsem předpokládal, novinářům nejvíc pije krev vyznamenání ředitelky Střední zdravotnické školy Ivanky Kohoutové. Statečné ženy, která několik let čelila štvanici ze strany ombudsmanky, neziskovek nebo České televize,“ postěžoval si na sociálních sítích Ovčáček.

Nešetřil ani muže, který už v sobotu před Zemanovým projevem ve znovuotevřeném Národním muzeu křičel protizemanovská hesla. „Pokusit se znectít slavnostní okamžik, který je spojený se 100. výročím naší státnosti, nenávistnými výkřiky, může jen jedinec, který, slovy Masarykovými, patří do patologické sedliny společnosti!“ vzkázal mu.

Nelíbilo se mu ani to, jakou pozornost tomuto incidentu věnovala média. „100 let ČSR? Ale kdeže! Otevření nádherně zrekonstruovaného Národního muzea? Ale kdeže! To některé novináře fakt nezajímá. Místo toho dělají hlavním článkem reklamu jedinci, který svými nenávistnými výkřiky - před stovkami slušných lidí - se pokusil zneuctít slavnostní okamžiky,“ prská Ovčáček.

Chvilka poezie s redaktorkou ČST Praha. V básni odvážně odhalila hlubiny svého nitra. pic.twitter.com/cJdTogpW6F — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 29. října 2018

Nakonec si postěžoval i na Noru Friedrichovou, novinářku, reportérku a moderátorku České televize, která si na sociálních sítích utahovala z vyznamenání pro trio českých umělců – zpěváka Michala Davida a herců Ivana Vyskočila a Jiřího Krampola.