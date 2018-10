Hilšer se pořádně naštval: Hulvát Zeman, normalizační móresy, šikana, perzekuce

Bergman prohlásil, že před čtyřmi lety nechal sundat obrazy prezidenta, které visely v každé učebně. „Důvodem bylo chování, za které ve škole dávám ředitelskou důtku - použití sprostých slov ve veřejném projevu. Nyní, po rozhovoru pana prezidenta pro Český rozhlas, jsem školníkovi uložil, ať ty obrazy zahrabe do kompostu,“ uvedl. I když později dodal, že šlo o nadsázku a že obrazy jsou dál uloženy ve škole, strhl se kolem jeho slov povyk.

Bergmana se zastal i Hilšer. „Zatímco Zeman v rozhlasu mluví jako hulvát, jeho političtí nohsledi ze Strany práv občanů se chystají šikanovat dlouholetého ředitele teplického gymnázia Zdeňka Bergmana za to, že se k záležitosti vyjádřil na sociálních sítích,“ zlobí se.

Školství má v ústeckém kraji v gesci náměstek hejtmana Petr Šmíd (SPD-SPO). Podle něj není možné, aby ředitel krajské příspěvkové organizace tímto podle něj nevhodným způsobem veřejně vyjadřoval své názory směrem k hlavě státu. Poznamenal také, že ředitel by měl být pro žáky vzorem. „Musím říct, že je mi lhostejné, zda by se prezident jmenoval Havel, Klaus, Zeman nebo Drahoš. Je to nepřípustné a ředitel by se měl za své jednání veřejně omluvit," uvedl náměstek hejtmana.

Právě jeho slova se ale Hilšerovi nelíbí. „Je třeba zásadním způsobem odmítnou normalizační móresy náměstka Šmída, který si snad spletl dobu. Byli to komunističtí normalizátoři, kteří perzekuovali lidi za vyjádření svého názoru k politické vrchnosti. K tomuto bezprecedentnímu omezování svobody slova nesmíme mlčet, nechceme-li, abychom zase byli trestáni za vyjádření vlastního názoru,“ myslí si nový senátor, který se po zvolení přidal do klubu STAN.

Poukazuje také na to, že ředitel Bergman neporušil žádný zákon. „Proto doufám, že Rada ústeckého kraje rozhodne moudře a svým rozhodnutím odmítne snahy o politicky motivované zastrašování našich pedagogů,“ vyzval.

Rada Ústeckého kraje ho nicméně nevyslyšela a v úterý vyjádřila zásadní nesouhlas s Bergmanovým prohlášením. Domnívá se, že tím ředitel poškodil dobré jméno gymnázia a Ústeckého kraje. Rada ale zatím neřešila, zda řediteli odebere odměny.