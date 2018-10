Konec Merkelové? Pro Česko to bude hodně špatné, zní z TOP 09. z ODS a SPD přichází o dost drsnější slova

„Malý krok pro člověka, velký pro… Evropu. Úplně chápu, že se paní Merkelová rozhodla, po "nedostatečně vyhraných volbách", směřovat svou kariéru ke konci. Dalo by se dlouze elaborovat, proč tomu tak je a názory na to by se asi různily,“ poznamenal europoslanec Luděk Niedermayer.

Připomíná, že řada politiků Merkelovou označovala za zdroj snad „všech možných trablů". Podle něj ale byla spíše svorníkem dnešní rozhádané společné Evropy a tím, kdo region často chránil. I proto je prý důležité si uvědomit, co její odchod bude znamenat. „Nejen proto, že jsem s tímto hodnocením nesouhlasil, mám pocit, že změna bude pro nás "náročná". Zdá se mi, že politika Německa "po Merkelové" bude více pro německá a pro-korporativní (pokud tím míníme zájmy tamních velkých firem). Bude brát menší ohled na ostatní země, a ještě méně na ty, které v dnešním světě bloudí a jsou sto si svými kroky způsobit újmu,“ vysvětluje.

„Prakticky jakákoliv každá vláda "hraje své takzvané zájmy" a "její firmy" ovlivňují "její postoje", v případě velké země (resp. té nejsilnější) značí tato politika něco trochu jiného. Je účinnější, a proto může vést k napětím. Tlak na prosazení vlastních cílů, v případě těch větších sdílených s dalšími velkými zeměmi (ale nikoliv nutně všemi), bude zvyšovat možnost rozštěpení Unie na "pomalou a rychlou". Z té pomalé se postupně stane "neunie". Menší Unie bude pak více dominována velkými zeměmi, což zostří vztahy s těmi menšími, hlavně tehdy, pokud si velké budou pomáhat silou, kterou jim velikost dává...“ varuje Niedermayer.

„Jinými slovy, a doufám, že se mýlím, ve světě "po Merkelové" bude mnohem důležitější, abychom pochopili, o co jde a opravdu dělali to, co je našim zájmem. Tedy podíleli se na tom, aby Unie byla jednotná, bylo sto rozhodovat a neštěpila se. Je to velký úkol, zvláště, pokud pohlédneme na realitu naší dnešní politiky. Ale selhání v něm by bylo naší historickou chybou. A je možné, že prostor pro chyby bude velmi malý,“ dodává s tím, že vláda kancléřky, která nebude šéfkou strany a bude "na odchodu", bude vládou slabou. A i to je podle něj pro dnešní Unii zpráva špatná.

Vyjádřili se také další čeští europoslanci. „Rozhodnutí Angely Merkelové neobhajovat post předsedy CDU vnímám jako začátek jejího odcházení. Významná evropská politička, byť určitě ne bez chyb, stála v čele strany neuvěřitelných 18 let. Jako kancléřka čelila finanční, uprchlické krizi i krizi na Ukrajině,“ poznamenal Pavel Telička

„To snad dělá některým lidem naschvál: po všech těch letech Merkelová ještě odejde středem (a nebudou zasahovat spolustraníci ani zvláštní policejní jednotka v kancléřství),“ přidal se jeho kolega Petr Ježek.

Někdejší europoslanec a bývalý místopředseda Evropského Parlamentu Libor Rouček považuje rozhodnutí Merkelové za rozumné a správné. „Zajistí prozatimní kontinuitu spolkové vlády a zároveň umožní nejsilnější německé politické straně připravit se včas na nové volby a novou budoucnost. SPD je v situaci mnohem těžší. Účast ve vládě pro ni představuje svěrací kazajku, ve které se nemůže obnovit. Odchod z vlády a předčasné volby by však pro ni byly ještě horší. Situace ne nepodobná pozici naší ČSSD,“ vidí mezi vývojem jistou paralelu Rouček.

Radost z odchodu Merkelová pak má poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková. „Pomalé odcházení kancléřky Merkelové? Příliš pozdě pro Evropu - a příliš brzo pro nás. Kdyby odešla před svým Willkomen z roku 2015, měli bychom méně starostí. Na druhou stranu je však skoro zřejmé, že po ní přijde ještě větší "sekáč", se kterým budeme mít ještě více práce. Docela by mě zajímalo, jaký plánuje politický důchod. Prezidentské křeslo? A nebo si jen potvrdí svou neformální pozici šéfky EU prezidentským křeslem v Bruselu? Obávám se, že báječná léta pod psa s Angelou ještě nekončí...“ uvádí politička.

Radost z konce Merkelové má také pražská buňka hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). „Konečně jedna dobrá zpráva z EU. A.Merkelová, zodpovědná za rozpoutání migračního pekla, po zásluze s ostudou končí. Mávat ani děkovat jí nebudeme. Není za co. Německo je sice ve velmi dobré ekonomické kondici, ovšem to je vykoupeno levnou dřinou českých dělníků v našich montovnách. My levně vyrobíme, Němci draze prodají. Zde EU pro Němce funguje opravdu dobře,“ uvedla strana na svém facebooku.

SPD vytýká Merkelová především problematiku migrace. „Čím ovšem A. Merkelová zadělala nejen Nemcům, ale i celé Evropě, vč. nás opravdu problém na desetiletí, je neřízená migrace miliónů Afričanů a Arabů, kteří se jen těžko asimilují. Pekelný plán na "naředění" původního evropského obyvatelstva nevzdělanými a kulturně zcela odlišnými národy nechápeme a nechceme. Dodnes A.Merkelová veřejnosti nevysvětlila, co je hlavním účelem migrační vlny, kterou ona osobně tolik propagovala. Nad jejím odstoupením ale zatím nejásejme. Teprve čas ukáže, zda-li se její nástupci budou chovat zodpovědně a férově. Zodpovědně nejen k sobě a Nemcům, ale i národům Evropy, které defacto v současném systému řízení EU vedou,“ dodává pražská SPD: