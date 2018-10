Vydat Ondráčka? Poslanci se přou, kauza může vyústit ve změnu trestního zákoníku

Pětidenní pracovní týden jako novodobý luxus? V minulosti to v Česku fungovalo jinak

Ondráček bývalého prezidentského kandidáta koncem loňského roku nařkl v médiích ze spolupráce s bývalou komunistickou Státní bezpečností (StB). Horáček jakoukoli spolupráci s StB popřel a podal na Ondráčka trestní oznámení.

"Shodli jsme se, že budeme pro vydání (Ondráčka), ačkoliv nevěříme tomu, že se Sněmovna usnese stejně a vydá ho," řekl novinářům pirátský poslanec Lukáš Bartoň. Mandátový a imunitní výbor vydání komunistického poslance nedoporučil.

Předseda STAN Petr Gazdík novinářům řekl, že hnutí doporučil hlasovat v rozporu s návrhem mandátového výboru i kvůli tomu, jak na jednání výboru vystupovali policisté a státní zástupci. Ti podle Gazdíka ubezpečili, že nejde o šikanu poslance, ale o prošetření toho, zda Ondráček vědomě říkal nepravdu. "Mělo by to být předmětem řádného soudu, proto se (poslanecký) klub rozhodl pro vydání," řekl Gazdík.

Vydání Ondráčka podpoří i TOP 09, i když předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek nepovažuje řešení věci prostřednictvím trestněprávního stíhání za správné. "Nepochybně pan Horáček byl pomluven. V politické diskusi se zjevné pomluvy mají řešit občanskoprávním sporem a nemá za sebe ten pomluvený nechat jednat stát v trestním stíhání," řekl Kalousek.

ČSSD i ODS nechávají hlasování na rozhodnutí jednotlivých poslanců, podle obou stran tak jejich poslanecké kluby činí u vydávání poslanců ke stíhání vždy. Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka také na tiskové konferenci řekl, že bude usilovat o vyřazení pomluvy z trestního zákoníku, podle něj se proti ní lze dostatečně bránit občanskoprávním procesem. Svůj návrh ale nechce spojovat s případem Ondráčka.

Hnutí ANO bude hlasovat podle doporučení mandátového výboru. Podle místopředsedy poslaneckého klubu Romana Kubíčka považuje hnutí Horáčkovu žalobu za "mírně šikanózní". Kubíček také poukázal na dřívější stanovisko Ústavního soudu, podle kterého musí politicky exponované osoby snést větší veřejný tlak.

Také lidovci se rozhodli řídit doporučením mandátového výboru. Podle nich převážilo na poslaneckém klubu stanovisko, že by se poslanecká imunita na výroky poslanců neměla omezovat pouze na to, co řeknou při schůzi Sněmovny.

SPD považuje žalobu na Ondráčka za kriminalizování politiky, a proto bude proti vydání. Horáček se podle strany měl bránit Ondráčkovým slovům v občanskoprávním řízení.

Proti vydání Ondráčka bude také KSČM. Podle poslankyně Hany Aulické Jírovcové se Ondráček chystá ve středu před projednáním žádosti o vydání vystoupit před Sněmovnou se svým stanoviskem k případu.