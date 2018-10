Poslanci rozhodnou o manželství. Bude i pro gaye? Ve Sněmovně jsou protichůdné návrhy

Pětidenní pracovní týden jako novodobý luxus? V minulosti to v Česku fungovalo jinak

Novela občanského zákoníku má podle hnutí ANO zajistit homosexuálům a jejich dětem stejná práva a důstojnost jako mají manželé a jejich potomci. Změna zákoníku je proto podle poslankyně Radky Maxové prioritou ANO.

"Je to pro nás důležité ze dvou důvodů. Děti žijící ve stejno-pohlavních rodinách nemají stejná práva jako děti v tradičních rodinách. Dále je to možnost pro lidi nevstupovat do registrovaného partnerství, ale rovnou uzavírat manželství," řekla dnes na tiskových konferencích před jednáním Poslanecké sněmovny.

Ke změně se přihlásili také Piráti. "Jako jediní jsme jednotní v tom, aby manželství mohli uzavírat všichni. Měli by mít stejné výhody jako lidé v tradičním manželství," řekl František Kopřiva z Pirátů. Podle něj se jedná o narovnání práv.

K návrhu na výslovné ukotvení manželství jako svazku muže a ženy v ústavě se přihlásila KDU-ČSL. "KDU-ČSL je přesvědčena, že definice, která je v současné době v občanském zákoníku, má být povýšena na ústavní úroveň," řekl předseda strany Pavel Bělobrádek. Podle lidovců by se tak ochránila rodina. "Jsme přesvědčeni, že manželství má být tak, jak je v současné legislativě upraveno, zachováno i do budoucnosti. Nesprávné je říkat, že manželství je něco jiného než svazek muže a ženy. Manželství jako takové je hodnota, kterou KDU-ČSL dlouhodobě podporuje," uvedl.

"Chceme manželství povýšit na ústavní hodnotu. Doufáme, že rodina, tak jak je vnímána, zůstane základem naší společnosti," dodal Marek Výborný z KDU-ČSL.

ODS, KSČM, ČSSD a STAN dávají svým poslancům možnost volného hlasování. "Poslanecký klub STAN se rozhodl pro volné hlasování. Nevymezuji se proti manželství pro všechny. Ctím svazek muže a ženy jako jediný přirozený svazek, ze kterého můžou vzejít děti. Proto si myslím, že by měl být svazek muže a ženy chráněn ústavou," řekl Petr Gazdík ze STAN.

"Někteří poslanci z klubu podepsali novelu občanského zákoníku, jiní podepsali novelu ústavy. Bude volné hlasování, každý si bude hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí," řekl předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.