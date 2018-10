Poslanci do sebe vjeli kvůli zmrazení platů. Gazdík dal radu Okamurovi, ten ho zpražil

Ve výborech Okamura ani Michálek se svými návrhy neuspěli. Výbory doporučily plénu přijmout vládní předlohu beze změn. Michálek obhajoval svůj požadavek argumentem, že když vláda zvýší platy učitelům a státním zaměstnancům, zvyšuje tím i platy politiků.

"Platy politiků a představitelů státní moci jsou již dostatečně vysoké," zdůvodňoval návrh na jejich zmražení Okamura. Předseda STAN Petr Gazdík jej označil za orgie populismu a Okamurovi doporučoval, aby se vzdal vozidla s řidičem, který má možnost využívat z funkce místopředsedy Sněmovny. "Možná by to šlo zamrazit jenom vedení Sněmovny," přidal se předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Z SPD pak naopak znělo, že Gazdík by měl jít příkladem a vzdát se celoročního platu.

Současný systém stanovování platů politiků někteří poslanci hájili. Připomínali, že jde o automat, aby politici do svých platů nezasahovali. Současné návrhy toto pravidlo podle nich porušují.

"Prostě ten populismus je naprosto neodolatelný," uvedl šéf klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura připomněl, že jde o novelu jednobarevné vlády ANO, která nikdy nezískala důvěru. Debata o platech nakonec zabrala asi hodinu a půl.

Platy ústavních činitelů se mají podle vládního návrhu od příštího roku sice zvýšit, ale pouze v návaznosti na růst průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře. Nezvýší se koeficient, kterým se tato mzda násobí. Plat poslance a senátora tak podle dřívějších informací vzroste asi o 6000 korun. Pokud by předloha schválena nebyla, zvýšil by se o dalších 8000 korun.

Pro výpočet platů politiků je zásadní platová základna, od níž se odvíjí. Pro letošní rok se základna počítá jako 2,5násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře. V minulých letech byl koeficient nižší a od roku 2015 postupně narůstal. Příští rok a v následujících letech měl vzrůst koeficient podle platného zákona na 2,75.

Vláda ANO navrhla, aby do budoucna zůstal na letošních 2,5. Pokud Parlament předlohu schválí, bude se růst platů odvíjet pouze od růstu mzdy v nepodnikatelské sféře a platová základna se bude vypočítávat podle stejného koeficientu jako letos. Není ale jisté, zda novela projde celým schvalovacím procesem tak, aby mohla začít platit od ledna.

Piráti také chtějí v doprovodném usnesení vyzvat poslance, aby dodržovali zákon tak, že by v době nemoci dostávali 60 procent platu. Sněmovna by podle Pirátů také měla určit orgán, který by rozhodoval o platových sankcích za neomluvené absence. Podle jejich návrhu by to měl být mandátový a imunitní výbor.