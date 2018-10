Vláda je pro zimní čas. Dětem se nechce chodit spát za světla, zdůvodnil Babiš

— Autor: ČTK

Pokud by bylo ukončeno střídání času, podle kabinetu by měl být nastálo zaveden zimní čas. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) to vyplynulo z dnešní debaty vlády. Variantu podporuje i sám Babiš a doporučují jí vědci, kteří se zabývají výzkumem biologických rytmů.