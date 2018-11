Velká pochvala do Bruselu! To se Jean-Claude Junckerovi skutečně povedlo

Juncker se může chlubit, že si téma vybrali samotní Evropané. V demokratické anketě na stránkách komise se vyjádřilo pro zrušení změny času 84 % z hlasujících 4,6 milionu Evropanů se rozhodlo pro jeho zrušení. Zájem byl tak obrovský, že dokonce několikrát spadnul server! A to i přesto, že hlasovalo méně než jedno procento Evropanů.

Jen doufejme, že anketa nebyla napadena legendárními ruskými hackery, před kterými tak často varuje paní Jourová. 85 % hlasů totiž podle zákulisních zdrojů přišlo ze tří zemí Evropy. Snad tedy v brzké době můžeme očekávat i internetové hlasování o imigrační politice, kvótách, nařízeních normách například o emisích, výrobě cukru a mléka nebo o výkonech jednotlivých komisařů a jejího předsedy.

Vox populi, vox Dei tedy hlas lidu hlas boží, jak říkají staří latiníci. Komise se na své poměry dala do rychlé práce. Výsledky hlasování měla na konci srpna a v listopadu už tu máme ostrou a otevřenou debatu! To, třeba u ftalátů, která se používají například jako změkčovadla, co se často přidávají do hraček, a o kterých se ví od roku 1983, že způsobují rakovinu, trvalo až do roku 2007 než vyšla směrnice omezující je, a od roku 2015 blesková EU výrobu několika nejhorších dokonce zakázala. Samozřejmě se tento proces vůbec neprotahoval kvůli nátlaku chemické lobby.

Okamžitě se rozproudila debata, která ukazuje, jak je Evropa jednotná. Většina evropských státníků chce zrušení střídání času. Na tom, jaký čas by střídání měl nahradit se už ale neshodnou. Podle severních států jako je Litva, Estonsko nebo Finsko by měl být zachován letní čas. Podle jižních států a nás se Slovenskem naopak zimní. Náš důvod je skutečně zajímavý. Vedle toho, že je zimní čas údajně zdravější, se vnučkám pana premiéra Babiše ještě za světla v létě nechce jít spát.

Pak tu máme ještě Španělsko, které mělo původně čas jako ve Velké Británii, ale v roce 1938 kvůli svému příteli Hitlerovi přešli na středoevropský čas. Od toho by se rádi odvrátili a opět měli o hodinu méně. Portugalci a Řekové by zase rádi zachovali střídání času a Rakousko by zase rozhodnutí posunulo až na rok 2021. Francie, Kypr nebo Dánsko překvapivě mlčí. Tvrdá jednání o této palčivé otázce začnou v březnu.

Můžeme skutečně Junckerovi vyčítat mnohé, ale nelze popřít, že je to starý politický lišák. Jednou ranou se mu podařilo zabít obrovské množství much včetně opravdu pro něj obrovských nepříjemných masařek. V první řadě po veřejné anketě může tvrdit, že se jeho komise zabývá podněty občanů EU a naslouchá jim. Co na tom, že asi jen v tomto? Za druhé, podařilo se mu politikům hodit téma, do kterého se mohou všichni zakousnout. Se střídáním času má zkušenosti každý a mudrovat o něm mohou všichni. A vytřást z toho levné politické bodíky za chránění národních zájmů také.

Ovšem vrcholný důvod, proč je střídání času právě v této době tak obrovský problém je nasnadě. Blíží se konec Junckerovi komise a za půl roku tu máme volby do Evropského parlamentu. A co by nás normálně čekalo před volbami ba i na evropské úrovni? Inu, bylo by hodnocení práce komise, kritika a grilování jednotlivých komisařů a předsedy. Při známých bolestech zad pana předsedy by to bylo dozajista nepříjemné. Toto grilování by bylo nejhorší březnu a v dubnu.

Ale v březnu má komise zveřejnit definitivní návrh a dubnu bude chtít po státech rozhodnutí. A máme s debatou o Junckerově komisy, ale i důležitějších tématech vystaráno. Komu čest tomu čest. Zda a o kolik však Juncekerovo vládnutí EU přežije je ovšem otázka jiná. Ale to už bude politickému důchodci Junckerovi jedno.