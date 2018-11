Ondráček se naštval: To si může myslet jen naprostý d*bil nebo možná ještě český novinář

Babiš ve společném rozhovoru s prezidentem Milošem Zemanem, který v neděli odvysílala Česká televize, mimo jiné uvedl, že nevnímá Rusko jako hrozbu pro Česko. „Rusko nechápu jako hrozbu," uvedl. Později ale při interpelacích přiznal, že ruské hybridní útoky lze vnímat jako hrozbu.

Jako nepřijatelnou označil ruskou anexi ukrajinského Krymu. Zmínil i svůj odmítavý postoj k ruskému tvrzení, že látka typu novičok, kterou byl v Británii otráven Sergej Skripal, byla vyrobena v Česku.

Premiér zároveň zdůraznil potřebu s ruskými představiteli jednat. „Jsme v situaci studené války, není to pozitivní," dodal Babiš. „S Ruskem je potřeba komunikovat a komunikují s ním všichni," dodal s tím, že je třeba s Moskvou mluvit i kvůli situaci v Sýrii, jež souvisí s řešením migrace.

Jeho slova vítá komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. „Pro mě není důležité, co pan premiér Babiš říká, ale co konkrétního dělá. On totiž často říká to, co se chce slyšet a to, co mu nabulíkují jeho PR poradci. Pak jsme i svědky toho, že se jeho slova rozcházejí s činy,“ rýpnul si do premiéra poslanec KSČM.

S Babišovými slovy o Rusku prý Ondráček plně souhlasí. „Ale opatrně si počkám, zda to zase nebylo jen mediální plácnutí do vody. Ale je dobře, že to řekl, alespoň mu bude možné jeho slova při různých příležitostech připomínat,“ říká komunista.

„Jen naprostý d*bil nebo možná snad ještě český novinář by si mohl myslet, že s Ruskem se prostě nemluví. Oběma těmto skupinám bych doporučoval udělat si, resp. nechat si udělat, přehled návštěv, setkání a jiných kontaktů představitelů států EU, USA a Kanady a ty komparovat s naší zahraničí politikou. A nebudu ani zmiňovat, jaký to má dopad na ekonomiku naší země. Oni by to stejně nepochopili, protože u nich platí jen jediné pravidlo, a to: Koho chleba jíš toho píseň zpívej,“ dodal ostře poslanec.