Movember v Česku: „Pornoherec z NDR“ Bělobrádek pobavil Čechy

Název movember vznikl jako hybridní složenina dvou anglických slov, knír (moustache) – vyjadřující typicky mužský znak – a listopad (November). Záštitu poskytuje nadace Movember, jejímž cílem je zvýšení povědomí o mužských nemocech. Důraz je kladen na včasnou detekci rakoviny varlat zejména u mladých mužů jejich pravidelným samovyšetřením. Podobně je starším mužům doporučována pravidelná kontrola prostaty.

I letos se do movemberu zapojil Pavel Bělobrádek. „Pornoherec z NDR se vrací! Movember podporuje muže, kteří čelí rakovině prostaty a varlat. Tak nezapomeňte. Vyšetření prostaty nic moc zážitek, ale nepodceňovat, chlapi! Umíráme dříve než ženy,“ upozornil na sociálních sítích. Zároveň se pochlubil fotkou, na kterému zůstal pouze knírek.

Jeho fotka vyvolala na twitteru velkou diskuzi. „Pane předsedo, kdy vy dospějete,“ zajímalo jednoho z uživatelů. „Zastuzená puberta, no. Vážně: alespoň to třeba někoho zaujme správným směrem,“ vysvětlil politik.

Další poukazovali na to, že by si měl oholit i ten knírek. „A nemá to být na začátku listopadu oholené?“divil se jeden z Čechů. „Ano, už jsem oholen komplet. V obličeji...“ doplnil Bělobrádek. „Už mám obličej hladký jako dětskou prdelku. Teda obočí jsem si nechal,“ smál se politik.

Zapojil se také poslanec ANO Martin Kolovratník.

#MOVEMBER i letos! Ty druhé dva kluky z plakátu přemluvím taky 😎👍 pic.twitter.com/niccI6rryZ — Martin Kolovratnik (@kolovratnikm) 2. listopadu 2018

Oholili jsme našeho ředitele. Movember! pic.twitter.com/kEeuQNR0Kg — Slovácké divadlo (@Slovackedivadlo) 1. listopadu 2018

Ve 13 městech České republiky navíc vyrazily do ulic vozy městské hromadné dopravy opatřené motivem kníru.

Ostravským tramvajím narostly kníry! Dopravní podnik se tak připojuje k dalším městským dopravním podnikům napříč Českou republikou, které podporují projekt Movember. Chtějí tímto způsobem pomoci šířit osvětu týkající se mužského zdraví. pic.twitter.com/4r7RbxD6S7 — Ostrava (@Ostrava_cz) 2. listopadu 2018

Jezdíme s knírem na autobusu a podporujeme MOVEMBER - osvětu na podporu mužského zdraví. pic.twitter.com/PVVM0NXEv6 — Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (@dopravnipodnik) 1. listopadu 2018

Dnes startuje #MOVEMBER a zapojili jsme se i my!

Třem našim vozům (ev. č. 182, 405 a 622) 🚋🚌🚌 jsme nechali narůst knír, a celý měsíc tak budou upozorňovat na problematiku zdraví mužů. 👨👨👨 pic.twitter.com/dgVGJT5lZ6 — DPMO - Dopravní podnik města Olomouce, a. s. (@DPMO_official) 1. listopadu 2018

Celý listopad budou k vidění kníry na vozech v Praze, Brně, Ostravě či Olomouci. Ke kampani se připojí také dopravci v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Karlových Varech, Liberci, Mostě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Zlíně.