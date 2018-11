Exprezident Klaus zavítal do Sněmovny. Pěl ódy na 90. léta, kdy byl premiérem

"Je čas těch sta let, je to chvilka nějakého zamyšlení, smíření a říct si, co se povedlo. Rád se potkám i s dalšími bývalými předsedy, doufám, že se to podaří zorganizovat," řekl Vondráček.

Klaus označil za to, co se Česku podařilo, období 90. let, kdy byl premiérem a ke konci dekády předsedou Sněmovny. "Já jsem přesvědčen, že 90. léta byla nejúspěšnější dekádou v historii této země," řekl. Podle něj Česko nejlépe ze všech postkomunistických zemí zvládlo ekonomickou transformaci k tržní ekonomice.

Klaus i Vondráček uvedli, že tématem schůzky nebylo jednání o aktuální politické situaci. "Mě nenapadlo plést se do té stranické politiky současné doby. To už je pro mě passé," řekl Klaus. Podle něj se debata vedla spíš o novinkách ve Sněmovně a o tom, jak se liší její nynější atmosféra od té dřívější. Doporučení, jak řídit dolní komoru, Klaus prý Vondráčkovi nedával.