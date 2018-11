Snížit plat politikům na více židlích? Z návrhu čiší závist, prská Benda

Opatření má zabránit přílišné kumulaci funkcí kvůli zvyšování získaných odměn, zdůvodnila za předkladatele návrh během dvouhodinové debaty karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO). "Konec závisti, konec dvěma či třetím platům. Když chce někdo pracovat od rána do noci, ať to bez výčitek dělá, ale ať nepobírá dvě celé odměny," uvedla poslankyně, která se loni rozhodla být neuvolněnou, a tedy neplacenou hejtmankou.

Marek Benda (ODS) poznamenal, že návrh novely je naopak založen čistě jenom na závisti. Podle něj by bylo vhodnější zastupitelům z řad poslanců a senátorů zákonem umožnit, aby se své odměny vzdali a nemuseli ji dávat třeba na dobročinné účely. Jan Bauer (ODS) se pozastavil nad tím, že hejtmanka považuje sepětí poslanců s místní politikou za prospěšné, ale chce jim vzít část platu.

Plat starostů a hejtmanů se na základě loňského nařízení vlády nyní pohybuje od čtyř desítek do zhruba 130.000 korun měsíčně, od příštího roku se má ještě zvýšit. Základní plat poslance a senátora bez příplatků a náhrad činí 75.900 korun, Sněmovna nyní řeší jak a o kolik omezit jeho růst v příštím roce.

Mračková Vildumetzová poukazovala také na to, že přijetím novely se ušetří veřejné prostředky v obecních a krajských rozpočtech. Jana Černochová (ODS) se tázala, zda by tedy o část platu měli být připraveni také učitelé a lékaři z řad zákonodárců, kteří jsou také placeni z veřejných peněz.

Olej do ohně přilil předseda pirátských poslanců Jakub Michálek poukazem na to, že proti "mnohoobročnictví", tedy někdejšímu příjmu církevních hodnostářů z několika farností, byl už Jan Hus. Předseda ODS Petr Fiala toto přirovnání označil za směšné a připomenul, že tento středověký kazatel byl také rektorem Karlovy univerzity a obě funkce vykonával dobře.

Mikuláš Ferjenčík (Piráti) kritizoval komunální politiky mezi poslanci za to, že často chybí na hlasováních. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura to označil za "pitomou statistiku" s tím, že i vždy hlasující poslanec by mohl na schůzi Sněmovny promluvit jen jednou - při složení slibu. Podle Petra Beitla (ODS) by zastánci předlohy měli vymyslet "kouzelný vzorec", jak se sníženým platem části komunálních politiků snížit úměrně také jejich odpovědnost.

V navrhovaném omezení výše platu vycházeli tvůrci předlohy ze současné konstrukce, podle níž má minimální odměna pro neuvolněného starostu představovat 0,3násobek platu uvolněného starosty. Podle odpůrců ale neplacení starostové dostávají obvykle vyšší odměnu, tedy až 0,6násobek. V případě přijetí návrhu by tak na tom byli neplacení starostové z řad členů Parlamentu finančně lépe. Mračková Vildumetzová připustila, že navrhované zvýšení by se mohlo ještě upravit.

Starostové a další placení komunální politici dostávají plat v závislosti na velikosti obce, jeho výši určuje podobně jako u krajských politiků vláda svým nařízením. Od letoška se plat starostů a primátorů pohybuje od 39.054 korun do 111.304 korun, hejtmani včetně pražského primátora dostávají 117.162 až 128.878 korun měsíčně.