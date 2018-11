Šéf ČSSD Jan Hamáček oslaví 40. narozeniny. Co byste mu popřáli?

— Autor: ČTK

Místopředseda české vlády a ministr vnitra Jan Hamáček, který 4. listopadu oslaví čtyřicetiny, zasedá v druhé vládě Andreje Babiše od letošního léta. Před pěti lety stal nejmladším předsedou Poslanecké sněmovny a vedl ji do loňského října. Poté, až do nástupu do vlády letos v červnu, byl jejím místopředsedou, což byl i v letech 2012-2013. Od letošního února stojí Hamáček také v čele sociálních demokratů.