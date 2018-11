"Nové" ministerstvo? MMR se má přejmenovat, dostane jiné kompetence

Aktualizováno 15:38 — Autor: ČTK

Ministerstvo pro místní rozvoj by se mohlo na ministerstvo veřejného investování přeměnit od roku 2020. Vyžádá si to změnu kompetenčního zákona. V pořadu Otázky Václava Moravce to uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).