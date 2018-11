Divoký rozstřel v Senátu? Předseda by mohl být poprvé volen bez dohody klubů

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

"Vypadá to, že to v Senátu bude poprvé takový divoký rozstřel, pokud se naše dvě strany nedohodnou," uvedl Gazdík k jednání s ODS. Kluby ODS a STAN mají po 18 členech, v lidoveckém klubu je 15 z celkového počtu 81 senátorů. Gazdík si posteskl nad tím, že ODS nabízí senátní posty sociálním demokratům a členům klubu ANO, kteří přislíbili podporu Kuberovi. ANO má sedm senátorů, ČSSD 13. "Je možné že budeme tahat za slabší konec," připustil Gazdík.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že občanští demokraté preferují dohodu nejen o vedení Senátu, ale také o jeho celkovém povolebním uspořádání. Slíbil, že ODS neporuší princip poměrného zastoupení. "Nebudeme se bránit, když někdo deklaruje podporu Jaroslavu Kuberovi," uvedl Fiala k počínání ANO.

Fiala odmítl názor, že by dlouholetý teplický primátor Kubera nebyl dostatečnou protiváhou Hradu. Za důstojného protikandidáta v tomto směru označil Gazdík starostu Božího Daru Horníka. Připustil, že velmi dobrým kandidátem by byl i šéf senátního evropského výboru a někdejší rektor Karlovy univerzity Hampl z klubu KDU-ČSL, který by se mohl opřít i o hlasy šestičlenného Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21.

Kluby mají na dohodu čas do 14. listopadu, kdy začne první schůze Senátu v povolebním období. Na ní mají členové horní komory zvolit nové vedení horní komory a rozhodnout o obsazení dalších funkcí v Senátu.