Matěj Stropnický přirovnal Nohavicu k Václavu Havlovi. A Čechy tím pořádně vytočil

Stropnický na facebooku zveřejnil fotografii písničkáře Jaromíra Nohavici, jak si třese rukou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a snímek, na kterém se objímají Václav Havel a americký prezident George W. Bush. Oba snímky byly pořízeny ve chvíli, při předávání státních vyznamenání.

Havel dostal v roce 2003 nejvyšší americké státní vyznamenání - Prezidentskou medaili svobody, Nohavica o víkendu převzal Puškinovu medaili, která je udělována ruským občanům i cizincům, kteří se významně zapsali v kulturní oblasti, literatuře či jiných oborech umění

„Tak nevím. Samotnému se mi protiví obojí lísání se. Nejtrapnější je ale vidět jen jedno a dělat, že druhé neexistovalo,“ okomentoval fotku Stropnický.

Stropnický hned dostal varování, že to „slízne“ a zřejmě „z obou stran“. A to se opravdu stalo. Stropnický ale hned přiznal, že s něčím takovým počítal. „Normálka. S tím se ve střední Evropě musí počítat,“ uznal bývalý předseda Zelených.

„Šmarjá, srovnáváš nesrovnatelné. Jiná doba, jiná situace. A Nohavica není Havel, zpěvák není politik,“ zlobil se jeden z diskutujících. „Vždycky jsou i rozdíly, ale tady prostě podobnosti skutečně vidím,“ opáčil mu Stropnický.

„Trapné a totálně mimo. Ten pán zcela vpravo snad někdy nechával zavraždit nepohodlné novináře či politické oponenty?“ zeptal se aktivista Martin Uhlíř. „Jo, vedl proti svým globálním oponentům dokonce dvě války a zajatce protizákonně věznil po stovkách,“ připomněl aktivity Bushe Stropnický.

Další se domnívají, že na sebe chce Stropnický pouze upoutat pozornost. „Tak ono je potřeba občas lidi poškádlit něčím rádoby kontroverzním, aby na mě náhodou nezapomněli, že,“ rýpnul si jeden z diskutujících. „Tak ono je potřeba občas poškádlit to pokrytectví, aby se osvěžila paměť,“ přitakal Stropnický.

„Havel byl ve své době ceněn celosvětově. Možná vám chybí fotky z jiných ceremonií. Také se vítal důvěrně s Dalajlámou. Takže to nejde srovnávat,“ domnívá se další z Čechů. „Však já si ho také vážím. Ten příspěvek poukazuje na to, že lidé, kteří napadají Nohavicu, podobnou věc u V. Havla nechtějí vidět jako problém,“ vysvětlil mu Stropnický.

„Typický Matěj, likvidátor Zelených! To kua pia nechápeš ani vteřinu rozdíl mezi politickým vězněm a práskačem, mezi vroucím objetím a obdivem a vlezdoprdelismem a manipulací. Ano! U člověka, který volil Miloše Zemana jako sociálně citlivého politika to nepřekvapí. Ale tohle je fakt šílené!!!“ naštval se český herec, scenárista a režisér Břetislav Rychlík.

To si ale Stropnický nenechal jen tak líbit. „Vroucí objetí s člověkem, který zmanipuloval volby, nechal se platit ropnými koncerny a zavlekl svět kvůli nim do dvou válek, jejichž důsledky neseme dodnes i my, fakt nechápu. Je šílené, tímto exhaltovaným slovníkem, že to lze ignorovat, a u Nohavici zároveň křičet na celé kolo. Obzvlášť ubohé pokrytectví," zlobil se exšéf zelených.

Jenže to Rychlíkovi nestačilo. „Matěji, jsi v pořádku? Já chápu, že po marginalizaci tolik v politice potřebných Zelených a totálním propadu svých politologických teorií, musíš občas ukázat svoje svaly, ale na Havlově ceně? Zrovna na člověku, který pokorně poskytnul svoje jméno Tvojí politické kampani. Obzvláště ubohé pokrytectví provází velký Tvůj politický život, včetně dodatečně a zbaběle interpretovaných důvodů volby Zemana prezidentem. Bush Havla spontánně objal, jestli umíš číst lidské jednání. Havla si prostě vážil. Nohavica je Putinovi ukradený, stejně jako další držitel Puškina ing. Václav Klaus. Slouží jejich egu a oni mu dělají užitečné idioty. Havel tohle nikdy nepotřeboval,“ trval na svém filmař.

Stropnický mu odvětil, že jeho politické strategie nijak zásadně propadly, „Nejsem si vědom žádného pokrytectví svého života, zvlášť pak ne obzvlášť ubohého. Vždycky jsem žil v souladu se svým přesvědčením, až se mi za to Tobě podobní smáli, jak je to přehnané. Proč sem pleteš Zemana nevím, asi z obsese. Že Bush něco udělal spontánně je dobrá pohádka o červené karkulce,“ nebral si servítky politik.

„Věřte, že váš stav je velmi vážný. Komentář na úrovni Semelové a Okamury,“ vzkázal Stropnickému fotograf Jan Šibík. Připomněl navíc fotku, na které Stropnický během předvolební kampaně pózuje právě s Havlem.

Našli se ale i zastánci Nohavici, respektive Putina. „Jak může Matěj Stropnický tyto dva momenty srovnávat. Copak se pan Nohavica sklání před gospodinem Putinen tak jako Havel. Havel s psovským výrazem a Nohavica s hrdým postojem, to se srovnávat nedá," napsal pan Karel. „Matěj dneska rozbil internet - pozitivně. Tohle hodnotím jako nejzásadnější post dnešního dne. Tohle chtělo hodně odvahy," dodal další diskutující.

Stropnický se rozhodl, že svou myšlenku ještě jednou shrne. „Kritizuji pokrytectví těch, kdo vyčítají Nohavicovi, že převzal ono ruské vyznamenání, aniž kritizují, že Havel převzal to americké. Bush a Putin jsou oba strůjci válek a převzít od nich vyznamenání je prostě problém v obou případech,“ dodal.