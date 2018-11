Nové ďáblovo „rudé koště“? Válečné reparace Německa jsou stále aktuální, politici se je ale bojí otevírat

V diskusi mezi premiérem Babišem a poslancem Valentou, jež v ústní podobě předcházela té písemné, se tento problém ukázal v plné nahotě. Každá z obou stran k tématu přistupuje výběrově. Zatímco Valenta si vypomáhá současným tlakem Polska, Babiš zase odkazuje na česko-německou deklaraci a tvrdí, že by vymáháním reparací mohlo dojít k „narušení klimatu vzájemné důvěry v Evropě“. Důvěra ale nebývá obvykle založena na tom, že „co jsme si, to jsme si“, ale převážně na úsloví: „dluhy si plaťme, přáteli buďme“.

Polsko bylo skutečně nacistickou zvůli poškozeno mimořádně, a v poslední době – zejména z důvodů politické orientace vládnoucí konzervativní strany Právo a spravedlnost – se snaží vznášet otázku německých reparací stále častěji na veřejnou scénu. Polský průmysl byl ze 62 procent zničen, jeho infrastruktura na úrovni 84 procent a obyvatelé byli zabiti ve válce v 16,7 procentech. Předpokládané kompenzace byly odhadnuty na 252 miliard euro (640 miliard dolarů).

Poválečné vyjednávání a politické poměry v Polsku po válce ovšem způsobily, že pod tlakem Sovětského svazu v letech 1953-1953 k reparacím nedošlo. Přesto se Polákům podařilo z Německa dostat dvojí platbu: v rámci smlouvy mezi kancléřem Helmutem Schmidtem a tajemníkem Edwardem Gierkem v roce 1975 získalo Polsko 1,3 miliard německých marek. Po pádu železné opony se podařilo Polsku založením Nadace pro německo-polské usmíření přimět Německo k platbě 4,7 miliardy zlotých.

Případ Československa vysvětluje Babiš v odpovědi na interpelaci tím, že v roce 1998 se Česká republika a Německo v rámci Česko-německé deklarace dohodly, že „křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti“ a „nebudou jimi zatěžovat své do budoucnosti orientované vztahy“. Výše československých nároků činila cca 306 miliard korun, z německé strany bylo vyplaceno pouze 230 milionů, což činí pouhá 4 procenta. Velkorysá deklarace z roku 1997 by ani v tomto případě neměla zakrýt, že tu vždy byly snahy – pravda, spíše zákulisní – domoci se nějakého vypořádání, týkala se ale pouze omezeného zlomku české populace (nuceně nasazeným nebo přímým obětem). Podobně jako v jiných případech se podpory dostalo Fondu, který orientuje své snahy do budoucnosti. Po nich se také jmenuje Česko-německý fond budoucnosti.

Polská snaha vymoci na Německu „nové reparace“ (psát by se vlastně mělo „staré“) je ale zhusta dána tím, že je Polsko v poslední době kritizováno za „nedodržování demokratických pravidel“, a osten má tedy podobu neukojené satisfakce. Konzervativní čistky v polské justici míří aktuálně – alespoň ve veřejných vystoupeních - na dekomunizaci společnosti, prostřednictvím níž se z těla společnosti vymítá ale zároveň i nejeden „ďábel minulosti“, spjatý mnohdy například s polským antisemitismem.

Český příklad je o to paradoxnější, že o reparacích tu nikdo nemluví – s výjimkou právě komunistů. Použít toto ďáblovo „rudé koště“ v zemi, jejíž ekonomika je více než úzce spojená s tou německou, může navíc zapůsobit sebedestruktivně. Toho si je patrně vědom i premiér Andrej Babiš, když píše, že „poválečné uspořádání v Evropě má velkou hodnotu“ a jako takové by „nemělo být zpochybňováno“. Chce jinými slovy říct, že navzdory občasným výrokům kancléřky Angely Merkelové o tom, jak vysídlení sudetských Němců z Československa bylo „morálně neopodstatněné“, ani oni, ale ani my nebudeme otevírat staré rány. Ty rány jsou totiž do dnešních dnů až příliš bolestivé.