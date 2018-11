Vláda projedná odvolání státního tajemníka MPSV

Vláda do programu svého středečního jednání Biskupovo odvolání a přípravu výběrového řízení zařadila dodatečně. Návrh předkládá ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Pod jeho resort státní správa spadá. Státní tajemník odpovídá za výběr úředníků a zajištění jejich vzdělávání. Hodnotí také jejich práci. Podle dřívější tiskové zprávy ministerstva práce je jmenování tajemníků cestou k odpolitizování a profesionalizaci státní správy.

Biskup, který promoval v roce 1977 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, působí v resortu sociálních věcí téměř celou svou pracovní kariéru. Po ukončení studií začal pracovat v tehdejším úřadu důchodového zabezpečení. Od roku 1983 byl ve Výzkumném ústavu sociálního rozvoje a práce. V roce 1990 se přesunul na ministerstvo práce, kde osm let vedl odbor posudkové služby. Zhruba na rok pak odešel do Unipetrolu, a to jako vedoucí personálního útvaru. Poté se vrátil znovu na ministerstvo, kde se téměř 17 let věnoval posudkové službě a sociálnímu pojištění. Od února 2016 do konce loňského června pak řídil Českou správu sociálního zabezpečení jako ústřední ředitel.

Místo státního tajemníka bylo podle podmínek posledního výběrového řízení, do něhož se Biskup loni přihlásil, na pět let. Podmínkou bylo české občanství, vysokoškolské vzdělání a znalost angličtiny, francouzštiny či němčiny. Hlásit se mohli lidé, kteří v posledních osmi letech pracovali aspoň čtyři roky ve státní správě, institucích EU, mezinárodních organizacích či v krajských a městských úřadech. Nutná byla trestní bezúhonnost, lustrační osvědčení i osvědčení o tom, že se uchazeč může seznamovat s důvěrnými materiály. Nové zadání bude podobné.

Vláda minulý týden ve Sněmovně s pomocí SPD a KSČM prosadila novelu služebního zákona, kterou připravil ještě menšinový kabinet Andreje Babiše (ANO). Předloha usnadňuje mimo jiné odvolávání státních tajemníků. Kritizují ji odbory či uskupení Rekonstrukce státu.

Ministerstvo práce se už několik let potýká s nedostatkem odborníků. Má řadu neobsazených míst a nedaří se mu je zaplnit. Poslední velké změny složení úřadu provedla po loňských volbách od letošního ledna tehdejší ministryně Jaroslava Němcová (ANO). Dosud chybí tři ze šesti odborných náměstků i další pracovníci. Nynější ministryně Jana Maláčová (ČSSD) si při svém nástupu do funkce na konci července předsevzala, že personální situaci a chod svého úřadu co nejdřív stabilizuje.