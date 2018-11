Soud v Liberci zamítl další stížnosti na výsledky komunálních voleb

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Soud dnes odmítl obě stížnosti na volby v Jablonci. Měly stejnou námitku, a to, že seznamy kandidátů u některých kandidujících subjektů obsahovaly nadbytečné údaje. V důsledku toho byl podle autora stížnosti volební lístek nepřehledný a dva z kandidujících subjektů byly znevýhodněny tím, že byly uvedeny až na druhé straně volebního lístku. Podle soudu to ale neodporuje zákonu. "... nic nebrání tomu, aby hlasovací lístky pro volby do příslušného zastupitelstva byly vytištěny oboustranně," píše se v usnesení.

Jako nedůvodnou dnes soud shledal stížnost Václava Smrkovského, který požadoval pro Liberec nové sečtení všech odevzdaných hlasů a kontrolu všech neplatných. Podle soudu měly námitky pouze spekulativní charakter. "Soud zdůrazňuje, že námitku postavenou výhradně na spekulativních souvislostech není možno brát za indicii, která by mohla vést soud k pochybnostem o správnosti výsledku voleb," píše se v usnesení.

Jako nedůvodnou soud označil i stížnost současného starosty Ralska Miloše Tity, jehož uskupení ve volbách nezískalo ani jeden mandát, přestože dostalo 5,01 procenta hlasů. Tita poukázal nejen na to, podle něj existuje podezření, že docházelo také k ovlivňování volební komise, kupčení s hlasy, k nepovolené volební kampani a k manipulaci s volebními lístky a s výsledky voleb. Podle soudu ale předložil jen velmi nekonkrétní námitky bez označení konkrétních důkazů, proto jeho stížnost zamítl.

Neuznal ani námitku ohledně nezískání mandátu. Soud ve zdůvodnění připomněl, že zisk alespoň pěti procent hlasů zaručuje straně jen vstup do takzvaného skrutinia, tedy do další fáze rozdělování mandátů jednotlivým stranám. Hlasy se v této fázi přepočítávají na podíly, jehož hodnota postupně klesá. V Ralsku na poslední patnáctý mandát bylo potřeba mít hodnotu podílu 516,00, uskupení Tity ale mělo jen 235,50.