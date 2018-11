Opět tu máme medailovou hysterii. Tentokrát v hlavní roli s Nohavicou a Putinem

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Písničkář Jaromír Nohavica totiž v Kremlu převzal medaili od samotného Vladimíra Putina! Nastalo peklo. Co může být ještě horšího? Spálit tibetskou vlajku? Mít k obědu boršč? Silná slova a odsudky létaly rychlostí světla. Nohavica je podle mnohých kritiků nuzný pokleslý poeta, který popřel sám sebe a stal se Putinovým užitečným idiotem. Jiní, dosud jeho zapřisáhlí „fanouškové“, vyřazují jeho alba ze svých sbírek a končí s ním.

Korunu všemu nasadil bývalý premiér a prezidentský kandidát Mirek Topolánek, který prohlásil, že to pro něj bylo jako vidět dceru v pornu. Od muže, který pobíhal ve vile italského premiéra v rouše Adamově a byl při tom zvěčněn, je to skutečně odvážná poznámka. Jiní připomínají zpěvákovy pletky s komunistickou tajnou službou a foto s předsedou SPD Tomiem Okamurou a to, že medaili od ruského pána Mordoru přijal, jim pouze doplnilo obrázek, který o Nohavicovi už dávno mají.

Pokud se pokusíme zdržet emoce na uzdě a pokusíme se zjistit, komu, proč a v jakých množstvích je Puškinova medaile, tedy ocenění, které dostal Nohavica, udíleno, tak zjistíme, že tak „obrovský propagandistický vliv“ to rozhodně nemá. Medaile byla založena v roce 1999 a dosud ji dostalo 952 osobností z 93 zemí včetně čtyř Poláků, několika Litevců, Estonců a Lotyšů, ba dokonce i Američanů. Udílí se za „sbližování národů a šíření ruské kultury“.

Co to znamená? Že to je prostě univerzální metál. Dostane je každý, kdo se pokouší s Ruskem udržet alespoň korektní vztahy. Mezi oceněnými je jen minimum politiků. Vedle Václava Klause je jedním z oceněných i srbský premiér Stipe Mesič nebo bývalá finská prezidentka Tarja Halonenová. Naopak na seznamu najdeme velké množství zahraničních podnikatelů v čele s jedním z nejbohatších Francouzů Bernardem Arnaultem. Vedle domácích umělců ocenění dostala především dlouhá řada překladatelů ruské literatury nebo například i panamský velvyslanec, který se zasloužil o postavení Puškinova památníku v hlavním městě středoamerické země.

Jarek Nohavica dostal toto ocenění za překlady ruských písničkářů Butata Okudžavy a Vladimíra Vysockého. V době, kdy byl rebel Vysockij v Sovětském svazu i Československu z rozhodnutí strany naprosté tabu, Nohavica zpíval veřejně jeho písně. Mnozí tehdejší jeho posluchači na to vzpomínají jako na zjevení a mnozí Rusové jej za to dodnes milují. Na druhou stranu je Nohavica pro mnohé osobou kontroverzní. Zapletl se s StB. A má vlastní názory, které nekorelují s mainstreamem.

Otázka samozřejmě je, jak by mnozí Nohavicovi kritici při výslechu na zlořečené, téměř 30 let rozpuštěné komunistické tajné policii obstáli. Ale proč mu toto selhání nevytknout? Stejně tak se hodí i do ocenění zamotat politiku a protiruskou hysterii, která na mnohé stále tak dobře funguje. Komentáře o „užitečném idiotovy“ a „páté koloně“, která se nás v rámci hybridní války snaží ovlivnit a oslabit naše vazby na Západ jsou nejen kontraproduktivní, ale i naprosto hloupé a komické. Navíc až příliš připomínají doby minulé a boj s „ideodiverzí“.

Asi nejsmutnější jsou výtky proti Nohavicovým politickým názorům a názorům na společnost. Je smutné, že lidé, kteří podle svých slov tolik milují demokracii, nedokáží přijmout jiný než svůj názor, natož se pokusit s jiným názorem polemizovat a obhájit jej. Za spoustou řečí o morálce, moralizování a peskování ostravského barda prosvítá jiný přízemnější motiv. Prostá lidská závist.

Nohavica prostě vyprodává sály, prodává alba a světe div se, je slyšet i v rádiu, a přesto zůstal svůj. Navíc dostal medaili! O různých osobnostech, které jej tak rády kritizují, slyšíme jen ve chvílích, když někoho peskují za to, co by oni nikdy neudělaly, i když se do podobné situace nikdy nedostaly. Je paradoxní, že více než o Nohavicovi, nám „Putinova medaile“ prozradila více o mnohých z nás.