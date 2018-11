Soud rozpustil budoucí koalici v Brně-Kohoutovicích

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

V Kohoutovicích vyhrála ČSSD před KDU-ČSL, obě strany získaly shodně šest mandátů. KSČM se do zastupitelstva nedostala, získala 4,6 procenta hlasů. Ve stížnosti na komunální volby ale namítala, že počet hlasů přiznaných jejím kandidátům do zastupitelstev městských částí neodpovídá skutečnosti, podle navrhovatelky někdo manipuloval s hlasy voličů při sčítání nebo při jejich přenosu do databáze Českého statistického úřadu.

Jako příklad KSČM uvedla právě Kohoutovice, kde její kandidát obdržel pouze jeden hlas, přestože ve prospěch celé její kandidátní listiny byl počet odevzdaných volebních lístků vyšší než jeden.

Krajský soud dal ohledně voleb v Kohoutovicích straně zapravdu, zjistil pochybení při sčítání hlasů v jednom z volebních okrsků. Podle soudu v něm strana získala o 563 hlasů víc, než je uvedeno v zápise i než jak později zveřejnil statistický úřad. "Chybným nezapočtením některých hlasů pro navrhovatelku v takovém rozsahu tak dle krajského soudu bezesporu došlo k porušení volebního zákona," konstatoval soud.

Po přičtení hlasů tak volební výsledek strany přesáhl pětiprocentní hranici, KSČM získala 5,21 procenta hlasů. Do zastupitelstva se dostala její kandidátka Helena Sýkorová, ze zastupitelstva naopak za KDU-ČSL vypadl Jakub Sychra. Návrhy KSČM na neplatnost voleb v dalších městských částech soud zamítl.

Rozhodnutí soudu podle tamního lídra lidovců Jakuba Hrušky výrazně zkomplikovalo povolební vyjednávání a KDU-ČSL pravděpodobně zamíří do opozice. "Povolební vyjednávání se tímto změnilo naprosto zásadně, a to v náš neprospěch. Byli jsme před podpisem koaliční smlouvy se zelenými a ODS. Takto dohoda naprosto pozbývá smyslu," řekl ČTK Hruška. Trojice stran by před rozhodnutím soudu dala dohromady 11 mandátů z 21, nyní deset. Podle Hrušky se tak v městské části začíná rýsovat blok ČSSD, ANO a TOP 09, který chce nejdříve jednat s ODS.