Lidovci nesouhlasí se zavedením Istanbulské úmluvy

"Považujeme Istanbulskou úmluvu za zbytečnou, je nadbytečná v právním řádu. Jistě odmítáme násilí na komkoli, ale to je věc, kterou už ošetřuje náš právní řád," řekl Bělobrádek. "Všechno, co je v té Istanbulské úmluvě dobré, je už v zásadě u nás ošetřeno," dodal.

Istanbulská úmluva proti násilí na ženách vyvolává v Česku rozporuplné reakce. Podle sedmi křesťanských církví by ohrozila tradiční rodinu a postavila muže a ženy proti sobě. Pro ratifikaci dokumentu Rady Evropy se naopak vyslovila synodní rada Českobratrské církve evangelické, která nesouhlasí s názorem, podle kterého je úmluva rafinovaným pokusem vnést do českého právního řádu pochybná ideologická měřítka. Podle zastánců má dokument chránit ženy - ale nejen je - před výpady a také odmítnout, že by ženy měly být v podřízeném postavení.

Istanbulská úmluva začala platit v roce 2014. Česká republika ji podepsala v květnu 2016 jako jeden z posledních států EU. Parlament měl dokument ratifikovat letos do konce června. Ženské organizace politiky opakovaně k ratifikaci vyzývaly.

Podle pravidel úmluvy by se měly upravit české zákony. Většina opatření už v české legislativě je. Zatím nebyly trestné vynucené sňatky, doplnit se měla také možnost postihu za násilnou sterilizaci a promlčecí doba kvůli stíhání za ženskou obřízku.