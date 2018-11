Pořadatelé MotoGP v Brně zažalovali ministerstvo školství

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Mluvčí ministerstva Aneta Lednová ale ČRo řekla, že v žádosti o dotaci byly chyby. Od roku 2016 závody pořádá Spolek pro GP ČR Brno, založený městem Brno a Jihomoravským krajem. Žádal o 100 milionů Kč, od státu dostal 39 milionů. Loni stát závod dotoval asi 70 miliony. Žalobou se bude zabývat Městský soud v Praze.

Snížení dotace je podle brněnského primátora Petra Vokřála (ANO), který je ve výkonném výboru Spolku pro GP ČR Brno, nesmyslné. "Je to opravdu naprosto chaotické a zcela subjektivní hodnocení někoho z úředníků, protože například říkají, že budeme mít vyšší příjmy ze vstupného o deset milionů korun než v minulém roce, což nevím, kde na to přišli. Realita ukazuje, že to tak není," řekl rozhlasu.

Zdůvodnění výše dotace je ale podle ministerstva školství transparentní. "Spolek například v podkladech neuvedl, že obdržel deset milionů od města Brna a dalších 20 milionů od Jihomoravského kraje. Žádost také obsahovala nezvykle nízké odhady komerčních příjmů z akce, ale například chybí také relevantní příjmy z parkovného nebo pronájmu prodejních stánků," uvedla mluvčí ministerstva. Podle úřadu navíc dalo ministerstvo letos nejvíc peněz ze všech velkých sportovních akcí právě na brněnskou GP.

"Dotační řízení je uzavřené, částka přidělena," řekl novinářům k žalobě spolku ministr školství Robert Plaga (ANO). Doplnil, že si nedovede představit, jak by mohlo byt řízení obnoveno. V příštím roce ministr nepočítá se speciálním řízením, do kterého by se jako letos mohl přihlásit pouze spolek pro GP.

Ekonomika brněnské motocyklové Velké ceny byla v minulosti velkým problémem mistrovství světa na Masarykově okruhu. Původní organizátor závodů - Automotodrom Brno - se kvůli ztrátovosti GP, kterou způsobuje vysoký poplatek za zisk licence na organizaci závodů, pořádání vzdal.