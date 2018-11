Ovčáčku, jsi úplně mimo. Spolkl jsi Šalamounovo ho*no? Mluvčí Hradu okomentoval volby v USA, ale pak...

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Ovčáček se k výsledkům voleb v USA vyjádřil na sociálních sítích, Nejprve sdílel tweet amerického prezidenta Donalda Trumpa, který napsal: „Ohromný úspěch dnes večer. Děkuji vám všem!“

Pak přidal i vlastní hodnocení, ve kterém si neopomněl rýpnout do novinářů. „Je nesmírně zábavné pozorovat prskajicí a rozzuřené novináře, kteří jsou v šoku z Trumpova úspěchu v Senátu. Už několik let stupňují antitrumpovskou kampaň a výsledky jsou velmi hubené. Lidé už prostě nejsou na nenávistné novináře zvědaví,“ tvrdí mluvčí prezidenta Miloše Zemana.

Je nesmírně zábavné pozorovat prskajicí a rozzuřené novináře, kteří jsou v šoku z Trumpova úspěchu v Senátu. Už několik let stupňují antitrumpovskou kampaň a výsledky jsou velmi hubené. Lidé už prostě nejsou na nenávistné novináře zvědaví. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 7. listopadu 2018

Jenže Češi mají jiný názor – a na sociálních sítích to mluvčímu zdůraznili. „Je nesmírně zábavné pozorovat prskajicího a rozzuřeného mluvčího provinčního prezidenta, který je v šoku z Trumpova neúspěchu ve Sněmovně, a tak se to snaží propagovat jako obrovský úspěch,“ napsal Ovčáčkovi jeden z diskutujících.

Fakt, že Sněmovnu reprezentantů ovládli demokraté, připomínali i další. „No já nevím. Hubené výsledky, že Republikáni přišli poprvé za x let o kontrolu obou větví. To je solidní ohýbání reality.,“ připomněl jeden z uživatelů. „Jakého úspěch Jirko? Volby do senátu na křesla drtivě prohrál, jen si udržel většinu díky starším výsledkům...“ zajímalo dalšího.

„Ovčáčku, jsi úplně mimo. Trump v Senátu získal jen o 2 hlasy více než minule. Zcela zásadní ale je, že úplně ztratil Sněmovnu reprezentantů, ta teď patří demokratům. Nemusím být novinář, abych viděl Trumpovu obrovskou prohru, kterou mu připravili voliči,“ zdůraznil další uživatel.

Jiné zajímalo, zda už na Hrad dorazilo pozvání do Bílého domu, „Jiřino, už jste dostali tu pozvánku, nebo kolaboranty do Bílého domu nezvou?“ ptal se Ovčáčka Daniel.

„Je nesmírně zábavné sledovat přihlouplého Ovčáčka, který se neustále chová, vyjadřuje a prezentuje jako kdyby 'spolkl Šalamounovo ho*no'. Ubohý chudák nikdy nepochopí ani nepozná, že je všem jen k smíchu.... Pokračujte dál Jirko, jste opravdu 'nesmírně zábavný,',“ přisadil si další z Čechů.

Jeden z Čechů také přidal prosbu. „ Jiří, nešiřte laskavě obecné fňuky a jmenujte. V dnešních zprávách jsem viděl poměrně objektivní hodnocení. Trumpu posílil v senátu, kde demokraté obhajovali vysoký počet míst, na druhou stranu ztratil většinu ve sněmovně,“ napsal Ovčáčkovi.