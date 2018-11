Nová pražská koalice se pochlubila svými plány. Co se změní?

"Chceme, aby se Praha rozvíjela, chceme v Praze stavět, abychom vyřešili otázku bydlení, sázet stromy a vyřešit problémy s infrastrukturou. Máme předpoklady, abychom je vyřešili úspěšně," řekl kandidát na primátora a lídr Pirátů Zdeněk Hřib. "Vznikl dokument, který se podobá malému vládnímu prohlášení. Bude k dispozici opozici, obyvatelům i starostům městských částí," doplnil předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

V dopravě chce nová koalice například zahájit výstavbou Dvoreckého mostu mezi Prahou 4 a 5 a investovat do oprav mostů i silnic. "Uvědomujeme si desítky let zanedbanou infrastrukturu, a to nejsou jen mosty. To manko je okolo 20 až 30 miliard korun," řekl kandidát na náměstka primátora pro dopravu Adam Scheinherr (PS). Pracovat chce koalice na dostavbě silničních okruhů, metra D a nových tramvajových tratí.

Pracovat bude nové vedení města také na dokončení Metropolitního plánu a chce umožnit výstavbu v bývalých průmyslových zónách, tzv. brownfieldech. V oblasti financí je pak prioritou zajistit dostatek financí pro město a městské části a změnit způsob utrácení běžných výdajů. Stejně tak v oblasti majetku dojde k přezkoumání firem nebo změnám způsobu odměn členů jejich statutárních orgánů. Opraveny a pronajaty budou městské prázdné byty. V rámci samotného chodu magistrátu bude investováno do zlepšení IT technologií.

V kultuře se chce kandidátka na radní Hana Třeštíková (PS) zaměřit na spolupráci města a jednotlivých radnic a rozvíjet kulturu a cestovní ruch i mimo centrum města. V oblasti školství plánuje navýšit v dalších letech platy učitelů a nepedagogických pracovníků o další až 1,5 miliardy Kč.

V koaličním programu mají strany uvedeno, že každou oblast budou po půl roce vyhodnocovat a strany si řeknou, co se povedlo, a co naopak ne. Do programu postupně připíší jednotliví radní také orientační termín, kdy bude co hotovo.

Budoucí vládní koalice v Praze se chce zasadit také o zvýšení bytové výstavby. Napomoci má zrychlení povolovacích procesů, podpora družstevní výstavby, opravy již existujících bytů v majetku města a konec jejich privatizace. Městské bydlení mají získat lidé s nižšími příjmy a zástupci nezbytných profesí. Novinářům to dnes při představení programového prohlášení řekli zástupci koaličních Pirátů, Prahy Sobě (PS) a Spojených sil pro Prahu. Zásadní je podle nich odblokování výstavby na brownfieldech a prioritou je i dokončení Metropolitního plánu, do kterého se nicméně musí zapracovat došlé připomínky.

Zjednodušení stavebního řízení má podle programového prohlášení nové koalice napomoci například zavedení celopražského stavebního úřadu, který by měl na starosti velké stavby. Tuto možnost chtějí strany prověřit z hlediska legislativy. Nyní i velké a složité projekty musí řešit pracovníci jednoho z 22 menších úřadů. Napomoci mají také "organizační a personální opatření na stavebních odborech." Ty nicméně organizačně nespadají pod město, ale pod státní správu.

Zrychlení povolovacích procesů by podle představ stran mělo podpořit výstavbu bytových domů v metropoli, která se potýká s nedostatkem a vysokými cenami bytů. Byty v majetku města mají sloužit Pražanům, kteří nedosáhnou na tržní nájmy, a zástupcům nezbytných, ale špatně ohodnocených profesí, jako jsou zdravotníci, policisté, učitelé nebo hasiči. K tomu strany chtějí využít už existující fond dostupného bydlení, plánují také vytipovat pozemky pro bytovou výstavbu a ty pak poskytnou stavebním bytovým družstvům a dalším neziskovým projektům.